أخبار الفن اليوم: خالد عجاج يغني شعبي لأول مرة.. نقل السيناريست بشير الديك إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية.. وروجينا تخوض السباق الرمضاني بمسلسل "حقي وحقك"

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء عدد من الأحداث الهامة وكان أهمها الآتي:

تصدر اسم الفنان خالد عجاج محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح برومو الأغنية الجديدة التي يغنيها برفقة نجله الأكبر “أحمد عجاج”، والتي تحمل اسم “عيب عليك أنا مش فيك”.

الغريب في الأمر أن الأغنية تنتمي إلى اللون الشعبي، وتقول كلمات الأغنية “عيب عليك أنا مش فيك.. أنا كنت معلم وأنت لسه بتاكل كيك”.

وقد تسببت كلمات الأغنية في حالة من الجدل، حيث علق عدد كبير من النشطاء بشكل سلبي، نظرًا لضعف كلمات الأغنية، والتي لا تتناسب مع التاريخ الفني الذي قدمه خالد عجاج خلال مشواره.

مسلسل العتاولة

يذكر أن الفنان خالد عجاج شارك ببعض الأغنيات ضمن أحداث مسلسل العتاولة بعد غياب دام طويلًا عن المشاركات الرمضانية، وقدم عجاج ستة أغنيات كان أشهرها أغنية تحمل اسم “فى عز الضلمة” والأغنية من كلمات الشاعر محمود شوقي، وموسيقى عازف القانون راجي كمال، ومكس وماستر محمود علاء كذلك ألحان رنا طارق وتوزيع أسامة عبدالهادي، والأغنية إخراج أحمد خالد موسى.

ويقول عجاج فى مطلع أغنيته الجديدة: في عز الضلمة في شعاع نور.. بيجي يزيح غيوم المر

تواصل الفنانة روجينا التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسمًا مبدئيًّا “حقي وحقك”، الذي تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، حيث تلتقي روجينا بشكل مستمر مع المخرجة مي ممدوح والسيناريست محمود عزت للوقوف على تفاصيل المسلسل.

وكشف مصدر من داخل المسلسل لـ “فيتو” أن حلقات العمل لم يتم كتابتها بشكل كامل، حيث ما زالت هناك بعض الحلقات قيد الكتابة، إلا أن السيناريست محمود عزت يلتقي بالفنانة روجينا لرسم ملامح الشخصية التي سوف تقدمها.





قالت الفنانة نبيلة عبيد إنها متحمسة للعودة للدراما مجددا من خلال المسلسل السعودي جذوة.



وأضافت نبيلة عبيد في تصريح لفيتو إن العمل لا يزال في مرحلة الكتابة؛ لكنها اطلعت على قصته وأعجبتها جدا؛ والدور جديد عليها ومختلف.





قالت الفنانة نهال عنبر إن نجلها المخرج حسام الحسيني، أنقذها من كارثة محققة بعدما استطاع إخماد حريق نشب في منزلها صباح اليوم.



وأضافت نهال في تصريح خاص لـ “فيتو”: نجلي حسام وحفيدي كانا معي بالمنزل عندما اشتعل حريق بلوحة الكهرباء المغذية لباقي الغرف، في الوقت الذي كنت نائمة فيه، إلا أن حفيدي رأى الحريق وصرخ بصوت مرتفع وذهب لإيقاظ والده، الذي استطاع السيطرة على الحريق قبل أن تقع الكارثة الكبرى.

طرحت الشركة المنتجة لـ "الحريفة 2" الريمونتادا، البوستر الرسمي للفيلم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية بداية من 4 ديسمبر المقبل في مصر و5 ديسمبر في كل الدول العربية.

زينة أشرف عبد الباقي اسم فني جديد استطاع أن يفرض نفسه بقوة على الساحة الفنية، إذ شاركت في أكثر من 8 أعمال فنية سينمائية خلال عام فقط، أبرزها وأحدثها فيلم “مين يصدق” الذي يُعرض حاليًّا ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

“فيتو” التقت الفنانة الشابة على هامش فعاليات المهرجان؛ للتعرف أكثر عليها ومدى تأثير والدها الفنان أشرف عبد الباقي على دخولها عالم الفن والخريطة الفنية لها خلال الفترات المقبلة.

تعرض السيناريست الكبير بشير الديك إلى أزمة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.



وقالت زوجة بشير الديك في تصريحات خاصة لفيتو إنه يرقد حاليًّا بغرفة العناية المركزة، وأن حالته الصحية غير مستقرة، ولم تكشف عن تفاصيل مرضه، طالبة من الجمهور الدعاء له بتمام الشفاء.

وكتب السيناريست أيمن سلامة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك": ”الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي اليوم فيلمه العظيم سواق الأتوبيس يرقد في العناية المركزة.. الرجاء الدعاء له بالشفاء".

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