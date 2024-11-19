الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

نهال عنبر: نجلي حسام أنقذني من كارثة بعد اشتعال حريق في منزلي

نهال عنبر
نهال عنبر

قالت الفنانة نهال عنبر إن نجلها المخرج حسام الحسيني، أنقذها من كارثة محققة بعدما استطاع إخماد حريق نشب في منزلها صباح اليوم. 

 

حريق منزل نهال عنبر

وأضافت نهال في تصريح خاص لـ “فيتو”: نجلي حسام وحفيدي كانا معي بالمنزل عندما اشتعل حريق بلوحة الكهرباء المغذية لباقي الغرف، في الوقت الذي كنت نائمة فيه، إلا أن حفيدي رأى الحريق وصرخ بصوت مرتفع وذهب لإيقاظ والده، الذي استطاع السيطرة على الحريق قبل أن تقع الكارثة الكبرى. 

وتابعت نهال أنه بعد إخماد الحريق اكتشفنا أنه نشب بسبب تسرب المياه إلى لوحة الكهرباء، مما تسبب في ماس كهربائي، لذلك استعنا ببعض الفنيين لإصلاح المشكلة التي تسببت فيه.

 

ووجهت نهال عنبر الشكر لكل من اطمأن عليها من زملائها الفنانين وأصدقاء من خارج الوسط الفني بعد انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

 

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