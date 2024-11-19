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ثقافة وفنون

طرح البوستر الرسمي لفيلم "الحريفة 2" لنور النبوي

فيلم الحريفة 2، فيتو
فيلم الحريفة 2، فيتو

 طرحت الشركة المنتجة لـ "الحريفة 2" الريمونتادا، البوستر الرسمي للفيلم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية بداية من 4 ديسمبر المقبل في مصر و5 ديسمبر في كل الدول العربية.

فيلم الحريفة 2

 فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

 

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.

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فيلم الحريفة 2 الحريفة 2 نور النبوي كزبرة احمد غزي

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