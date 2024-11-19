نبيلة عبيد: متحمسة للعودة إلى الدراما وانتظروا شكلا جديدا في "جذوة"

قالت الفنانة نبيلة عبيد إنها متحمسة للعودة للدراما مجددا من خلال المسلسل السعودي جذوة.

وأضافت نبيلة عبيد في تصريح لفيتو إن العمل لا يزال في مرحلة الكتابة؛ لكنها اطلعت على قصته وأعجبتها جدا؛ والدور جديد عليها ومختلف.

نبيلة عبيد تعود للدراما بمسلسل سعودي

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن عودتها لتقديم بطولة لمسلسل تليفزيوني بعد غياب سنوات.

وقالت نبيلة عبيد أثناء مشاركتها بمنتدى الأفلام السعودي الثاني الذي أقيم أكتوبر الماضي بالرياض إنها ستعود بمسلسل جديد بتوقيع المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن التعاون المصري السعودي في الدراما سيثمر عن نجاحات كبيرة.

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