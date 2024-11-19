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ثقافة وفنون

«عيب عليك أنا مش فيك»، خالد عجاج يغني شعبي لأول مرة (فيديو)

خالد عجاج
خالد عجاج

تصدر اسم الفنان خالد عجاج محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح برومو الأغنية الجديدة التي يغنيها برفقة نجله الأكبر “أحمد عجاج”، والتي تحمل اسم “عيب عليك أنا مش فيك”.

الفنان خالد عجاج

الغريب في الأمر أن الأغنية تنتمي إلى اللون الشعبي، وتقول كلمات الأغنية “عيب عليك أنا مش فيك.. أنا كنت معلم وأنت لسه بتاكل كيك”.

وقد تسببت كلمات الأغنية في حالة من الجدل، حيث علق عدد كبير من النشطاء بشكل سلبي، نظرًا لضعف كلمات الأغنية، والتي لا تتناسب مع التاريخ الفني الذي قدمه خالد عجاج خلال مشواره.

مسلسل العتاولة

يذكر أن الفنان خالد عجاج شارك ببعض الأغنيات ضمن أحداث مسلسل العتاولي بعد غياب دام طويلا عن المشاركات الرمضانية، وقدم عجاج ستة أغنيات كان أشهرها أغنية تحمل اسم “فى عز الضلمة” والأغنية من كلمات الشاعر محمود شوقي، وموسيقى عازف القانون راجي كمال، ومكس وماستر محمود علاء كذلك ألحان رنا طارق وتوزيع أسامة عبدالهادي، والأغنية إخراج أحمد خالد موسى.

ويقول عجاج فى مطلع أغنيته الجديدة: في عز الضلمة في شعاع نور.. بيجي يزيح غيوم  المر

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أغنية خالد عجاج الفنان خالد عجاج خالد عجاج

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