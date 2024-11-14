عجز هجومي، تصويبة واحدة لمنتخب السعودية في مباراة أستراليا

كشفت إحصائيات مباراة منتخب السعودية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026، عجزا هجوميا للأخضر في أولى مباريات المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وانتزع المنتخب السعودي تعادلا ثمينا (0-0) خارج أرضه مع نظيره الأسترالي، اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من الدور الحاسم بالتصفيات.

وحافظ الأخضر على المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط، خلف أستراليا بفارق الأهداف، لحين نهاية باقي مباريات الجولة.

لكن هجوم المنتخب السعودي فشل في تهديد مرمى أصحاب الأرض، رغم الاستحواذ على الكرة في معظم أوقات المباراة.

إحصائيات مباراة أستراليا ضد السعودية

وحسب شبكة "سوفا سكور"، المتخصصة في الإحصائيات، سدد منتخب السعودية 3 تسديدات تجاه المرمى، إلا أن واحدة فقط جاءت بين الخشبات الثلاث وأنقذها الحارس، فيما ذهبت أخرى خارج الإطار، وثالثة أبعدها الدفاع.

ورغم ذلك كان الأخضر قريبا من حسم النقاط الثلاث لصالحه بعدما هز البديل سلطان الغنام الشباك بتصويبة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الهدف ألغي بداعي تسلل علي البليهي في لقطة تحكيمية أثارت الجدل باعتباره متداخلا في اللعبة.

في المقابل، صوب لاعبو أستراليا 13 مرة تجاه مرمى أحمد الكسار، منها 2 في إطار المرمى، و5 خارجه، فيما أبعد الدفاع 6 كرات.

وجاءت تسديدات السعودية بواقع واحدة من داخل منطقة الجزاء و2 من خارجها، مقابل 10 تسديدات أسترالية من داخل المنطقة، و3 من الخارج.

وصنع المنتخب الأسترالي 3 فرص تهديفية كبرى، بينما لم يصنع لاعبو المدرب رينارد أي فرصة.

ولمس لاعبو السعودية الكرة داخل منطقة جزاء الخصم 8 مرات فقط طوال المباراة، مقابل 19 مرة للكنغر الأسترالي.

تفوق منتخب السعودية في الاستحواذ على الكرة

وتفوق منتخب السعودية على نظيره الأسترالي في الاستحواذ على الكرة بنسبة 58%، مقابل 42% لصاحب الأرض.

كما مرر لاعبو المنتخب السعودي 493 تمريرة منها 395 صحيحة، مقابل 359 لأستراليا منها 270 مكتملة.

كذلك كسب لاعبو السعودية 40 صراعا ثنائيا أرضيا من أصل 61 بنسبة نجاح 66%، لكن الأستراليين تفوقوا في الألعاب الهوائية ب25 مرة من أصل 41 بنسبة نجاح 61%.

أيضا نجح لاعبو السعودية في 7 مراوغات من أصل 10 محاولات بنسبة نجاح بلغت 70%، بينما اكتفى لاعبو أستراليا ب4 مراوغات صحيحة من أصل 20 بنسبة نجاح 20%.