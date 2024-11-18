الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

3 مكاسب تنتظر السعودية حال الفوز على إندونيسيا في تصفيات كأس العالم

منتخب السعودية
منتخب السعودية

 يحل المنتخب السعودي، ضيفا ثقيلا على نظيره المنتخب الإندونيسي، غدا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسلطت تقارير على المكاسب التي سيحققها "الأخضر" حال التفوق على إندونيسيا في المباراة المرتقبة، حيث تحمل أهمية كبرى لرجال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

 

مكاسب تنتظر السعودية حال الفوز على إندونيسيا 

 المكسب الأول الذي سيحققه "الأخضر" هو استعادة الثقة مرة أخرى، بعد فترة من الترنح طوال الفترة الماضية، تحت قيادة المدرب الإيطالي السابق روبرتو مانشيني.

 

كذلك، سيساهم ذلك الانتصار في تحسن الموقف على مستوى ترتيب المجموعة، حيث سيصل وقتها الأخضر إلى 9 نقاط، بعدما جمع 6 نقاط في أول 5 جولات، بفوز وحيد و3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

أما المكسب الثالث، فيتمثل في رد الاعتبار بعد التعادل المخيب أمام إندونيسيا في افتتاح مشواره بالتصفيات النهائية، حيث تمكن الخصم من تقديم مباراة مميزة أمام "الأخضر" وأحرجه وسط جماهيره، بنتيجة (1-1).

وبالتالي، يحتاج المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على إندونيسيا خارج الديار من أجل رد الاعتبار، مستندا على نتائجه المثالية خلال تاريخ مواجهاته السابقة أمام "الأحمر والأبيض".

ويحتل "الأخضر" المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، متساويا مع أستراليا صاحبة الوصافة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنتخب السعودي المنتخب الإندونيسي كأس العالم كاس العالم 2026 هيرفي رينارد أندونيسيا

مواد متعلقة

عجز هجومي، تصويبة واحدة لمنتخب السعودية في مباراة أستراليا

رينارد: لن أبقى في السعودية حال عدم صعود الأخضر لكأس العالم

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار (صور)

هزم تايسون ودعم ترامب.. أسرار في حياة اليوتيوبر جيك بول وصديقته الحسناء (فيديوجراف)

حقيقة تعرض الأنظمة الضريبية المميكنة لاختراق إلكتروني

في عيد ميلاده، أحمد حلمي حصل على 3% في الثانوية العامة وهزم السرطان

سائق يكشف أمام النيابة سبب وضع ملصق خادش للحياء على زجاج حافلة بمدينة نصر

بمشاركة السيسي، انطلاق قمة مجموعة العشرين بالبرازيل اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

المزيد

انفوجراف

25 هاتريك لـ هالاند في مسيرته الاحترافية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعمل في الخارج في سوبر ماركت به خمور.. فما الحكم؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية