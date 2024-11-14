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رياضة

الصين تخطف فوزا قاتلا من البحرين في تصفيات كأس العالم 2026

البحرين والصين، فيتو
البحرين والصين، فيتو

نجح منتخب الصين في خطف فوز قاتل أمام مضيفه البحرين، مساء اليوم الخميس بنتيجة (1-0) ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتم تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب منتخب الصين تشانج يونينج في الدقيقة (90+1).

ترتيب منتخبي الصين والبحرين

ورفض منتخب البحرين الذي خاض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الهدية التي قدمها له المنتخبان السعودي والأسترالي بتعادلهما في وقت سابق من اليوم.

إذ إن فوز البحرين بالمباراة كان سيرفع رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني بالمجموعة بفارق نقطتين عن المنتخب الياباني المتبقي له مباراة الجولة ذاتها ومثلهما عن أستراليا والبحرين اللذان كان سيتراجعان للمركزين الثالث والرابع ليُعزز فرصه في التأهل.

ولكن الخسارة أوقفت رصيد منتخب البحرين عند النقطة 5 في المركز الخامس.

ورفع الفوز رصيد منتخب الصين إلى النقطة 6 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي صاحب المركز الثالث والأسترالي صاحب المركز الثاني ليُنعش أماله في المنافسة على بطاقة تأهل.

 

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