من مؤتمر الأطراف إلى الواقع.. COP29 يشهد تحالفًا عالميًا لحماية المياه وتعزيز التنمية المستدامة.. وخطوات عملية لدمج حلول الترشيد في السياسات الوطنية

تواجه البشرية اليوم تحديات بيئية متزايدة، أبرزها تغير المناخ الذي يؤثر بشكل كبير على توافر المياه ونوعيتها، وتُشكل ندرة المياه وتدهور جودتها تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي، والصحة العامة، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار الاجتماعي.

وفي هذا السياق، يأتي مؤتمر الأطراف (COP29) كمنصة عالمية تجمع صناع القرار والعلماء والناشطين لمناقشة سبل مواجهة هذه التحديات والبحث عن حلول مستدامة.

أهمية دمج حلول المياه في السياسات الوطنية

تعتبر المياه عنصرًا حيويًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهي أساس الحياة والاقتصاد. ولذلك، فإن دمج حلول المياه في المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط العمل الوطنية يعد أمرًا بالغ الأهمية.

وللأسف يزيد تغير المناخ من حدة ندرة المياه ويؤدي إلى زيادة تكرار وشدة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمياه، مثل الجفاف والفيضانات. إن دمج حلول المياه في السياسات الوطنية يساهم في بناء قدرة المجتمعات على التكيف مع هذه التغيرات، وترتبط المياه ارتباطًا وثيقًا بالبيئة، فجودة المياه تؤثر على جودة التربة والنباتات والحيوانات، ومن خلال إدارة المياه بشكل مستدام، يمكن الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية.



أبعاد دمج حلول المياه في السياسات الوطنية

تتطلب إدارة المياه نهجًا متكاملًا يراعي جميع جوانب دورة المياه، من التجميع إلى التوزيع والاستخدام وإعادة الاستخدام، وتتطلب أيضا حوكمة قوية وشفافة، تضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في صنع القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة، لذا يجب الاستثمار في تطوير البنية التحتية للمياه، مثل شبكات المياه والصرف الصحي، لضمان كفاءة وفعالية تقديم خدمات المياه، وتوعية المجتمع بأهمية المياه وكيفية استخدامها بكفاءة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية، ونظرًا لطبيعة الموارد المائية العابرة للحدود، فإن التعاون الإقليمي ضروري لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام.

وتساهم هذه الحلول في التكيف مع تغير المناخ من خلال إدارة موارد المياه بشكل مستدام، يمكن للبلدان تقليل آثار الجفاف والفيضانات وغيرها من الظواهر المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ، والتخفيف من آثار تغير المناخ، إذ يمكن للمشاريع المتعلقة بالمياه، مثل تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة، أن تساهم في تقليل الانبعاثات الغازية الدفيئة.

تساهم تلك الحلول أيضا في الحفاظ على التنوع البيولوجي حيث تعتمد العديد من النظم البيئية على توافر المياه الجيدة النوعية، وبالتالي فإن إدارة المياه المستدامة تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي فيعتبر الماء عنصرًا أساسيًا في الزراعة، وبالتالي فإن إدارة المياه المستدامة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين سبل عيش المزارعين.

التعاون الإقليمي مفتاح الحل

وأكدت المائدة المستديرة التي نظمتها رئاسة COP29 على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة تحديات المياه، فالتحديات المتعلقة بالمياه غالبًا ما تتجاوز الحدود الوطنية، مما يستدعي تضافر الجهود وتنسيق السياسات بين الدول.

ومن خلال التعاون الإقليمي، يمكن للبلدان تقاسم المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في مجال إدارة المياه، وتنفيذ مشاريع مشتركة لإنشاء البنية التحتية للمياه وتطوير أنظمة الإنذار المبكر من الكوارث، بالإضافة إلى تطوير السياسات الإقليمية حيث يمكن للبلدان تطوير سياسات إقليمية موحدة لإدارة المياه العابرة للحدود.

أمثلة على حلول المياه التي يمكن دمجها في NDCs

يمكن تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة من خلال تبني تقنيات الري الحديثة وإعادة استخدام المياه المعالجة، كما يمكن حماية الموارد المائية من التلوث من خلال تطبيق قوانين بيئية صارمة وتعزيز الرصد والمراقبة، ويمكن أيضا استثمار في تطوير البنية التحتية للمياه، مثل بناء السدود والخزانات، لتخزين المياه وتوفيرها في أوقات الجفاف، ويمكن كذلك بناء قدرات العاملين في القطاع المائي من خلال التدريب والتوعية.

إن دمج حلول المياه في المساهمات المحددة وطنيًا وخطط العمل الوطنية هو أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة. من خلال التعاون الإقليمي وتبني حلول مبتكرة، يمكن للبلدان مواجهة تحديات المياه والتكيف مع تغير المناخ وحماية مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

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