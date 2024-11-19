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أخبار مصر

مؤتمر الأطراف COP29 يناقش سبل تأمين وظائف خضراء في المستقبل

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

 شهد مؤتمر الأطراف COP29 في دورته التاسعة والعشرين اليوم الثلاثاء عقد مائدة مستديرة رفيعة المستوى تناولت قضية حيوية تتمثل في تأمين مجموعة من المواهب القادرة على شغل الوظائف المقاومة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى إعادة تدريب القوى العاملة الحالية لتتناسب مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل الأخضر.

التحديات الرئيسية التي تواجه الانتقال إلى اقتصاد أخضر

وركزت المائدة المستديرة على تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه الانتقال إلى اقتصاد أخضر، مثل نقص المهارات اللازمة في العديد من القطاعات، وتأثير التحول الأخضر على الوظائف الحالية. 

كما تم عرض مجموعة من الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساهم في معالجة هذه التحديات، مثل الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وتطوير برامج إعادة تأهيل القوى العاملة، وتشجيع الابتكار في مجال التقنيات الخضراء.

ويهدف هذا النقاش إلى ضمان أن يكون الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون عادلًا وشاملًا، وأن يتم توفير فرص عمل جديدة ومستدامة للأجيال القادمة.

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