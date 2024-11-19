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خارج الحدود

بايدن يودع العالم بحرب نووية، ماذا بعد ضرب روسيا بصواريخ أتاكمز الأمريكية؟

صواريخ أتاكمز الأمريكية،
صواريخ أتاكمز الأمريكية، فيتو

أكد مسؤول أمريكى، أن أوكرانيا استخدمت صواريخ أتاكمز الأمريكية الصنع لأول مرة في هجمات استهدفت مواقع داخل أراضي روسيا.

 

أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز فى الحرب ضد روسيا

من جانبه، أكد مسؤول أوكراني، أن الهجمات تمت باستخدام هذه صواريخ أتاكمز عالية الدقة، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في استخدام الدعم العسكري الغربي بمواجهة القوات الروسية.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الحرب، حيث تسعى أوكرانيا لتعزيز قدراتها العسكرية بدعم من حلفائها الغربيين، بينما تواصل روسيا تنديدها بالتدخلات الغربية.

وكان الجيش الروسي، أعلن فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بعيدة المدى أمريكية على منشأة عسكرية في منطقة بريانسك الحدودية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في هجوم يعد الأول من نوعه منذ أجازت واشنطن مثل هذه الضربات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، ضرب العدو موقعا في منطقة بريانسك بستة صواريخ باليستية. وبحسب بيانات مؤكدة فإنه تم استخدام صواريخ أتاكمز التكتيكية الأمريكية الصنع".

وأضافت أنه تم إسقاط 5 من هذه الصواريخ بواسطة طواقم "إس-400" و"بانتسير" للدفاع الجوي، بينما تضرر صاروخ واحد، مشيرة إلى أن شظايا هذه الصواريخ سقطت على الأراضي التقنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك، ما تسبب في نشوب حريق، وتم إخماده على الفور.
 

وفى أكثر من مناسبة أكدت القيادة الروسية استخدام النووي فى حال تعرض الدولة للهجوم بصواريخ باليستية، وانتاب العالم اليوم حالة من الرعب بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وثيقة تغيير العقيدة النووية الروسية، التي قام بتوقيعها، اليوم الثلاثاء، حيث سمحت الوثيقة باستخدام روسيا للرد النووي مباشرة، في حال تم إطلاق صواريخ باليستية تستهدف الأراضي الروسية.

اللافت أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، رغم قرب انتهاء ولايته الرئاسية يدفع العالم للصدام بحرب نووية ويصب هدف أيامه الأخيرة فى البيت الأبيض على رفع مستوى الدعم لأوكرانيا ودفع المنطقة لحرب نووية مدمرة.

بصواريخ أتاكمز الأمريكية، أوكرانيا تنفذ الهجوم الأول من نوعه على منشأة عسكرية روسية

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