الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية البريطاني: 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا لدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب

وزير الخارجية البريطاني،
وزير الخارجية البريطاني، فيتو

أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن بلاده ستقدم 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا لدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب.

مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية

وفى وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، أن عام 2025 سيحسم من سينتصر في هذه الحرب موسكو أو كييف.

وقال زيلينسكي، في كلمة أمام البرلمان الأوكراني: "في المراحل الحاسمة التي سنشهدها العام المقبل يجب ألا نسمح لأي شخص في العالم بالتشكيك في صمود دولتنا برمتها. وتلك المرحلة ستحدد هوية المنتصر".

وتحيي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، ذكرى مرور 1000 يوم على الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت تخوض فيه قواتها المنهكة قتالا على جبهات عديدة وتتعرض فيه العاصمة كييف لضربات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ، ويستعد فيه المسؤولون لعودة دونالد ترامب للبيت الأبيض في يناير.

وفي دفعة معنوية للبلاد المحاصرة، أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الضوء الأخضر لاستخدام الصواريخ الأمريكية ضد أهداف في عمق روسيا، مما قد يحد من خيارات موسكو في شن الهجمات وإمداد الجبهة.

تغيير مسار الحرب المستمرة منذ 33 شهرا

ولكن هذا التحول الجذري في السياسة قد يلغى عندما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، وحذر خبراء عسكريون من أن هذا التطور لن يكون كافيا بمفرده لتغيير مسار الحرب المستمرة منذ 33 شهرا.

وصرّح مسئول أمريكي لوكالة فرانس برس، الأحد، بأن الولايات المتحدة "أعطت الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ بعيدة المدى".

بعد 1000 يوم من الحرب، كم كلفت العملية الروسية في أوكرانيا؟

من الشرق إلى الغرب.. العالم الآن على نظام ترامب.. وقف توقيع الشيكات على بياض لصالح أوكرانيا والناتو.. عداء تجارى مع أوروبا وانتقام من حزب العمال البريطانى


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية البريطاني 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا لدعم أوكرانيا الرئيس الأوكراني الحرب الروسية الأوكرانية البيت الأبيض كييف

مواد متعلقة

الصين تجدد دعوتها لتسوية سلمية للحرب في أوكرانيا

رئيس وزراء بولندا: مستقبل أوكرانيا والغرب سيتحدد خلال أسابيع

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

روسيا تستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا وبولندا تتدخل

ترامب يعتزم تعيين مبعوث لشئون أوكرانيا من أصول روسية

الأكثر قراءة

مصطفى شوبير يقود تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا

عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

قفزة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

قرار جديد من طاهر محمد طاهر بعد تألقه مع الأهلي والمنتخب

زغلول صيام يكتب: إلى الصقر والعالمي ومتعب: لا توجد حقوق تاريخية في عالم الكرة.. وهل ينجح أبوريدة بعد أن حقق المعادلة الصعبة؟!

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

التعليم توضح حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل

منوعات

المزيد

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالثانوي العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأمطار في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

الإفتاء توضح الأعمال المستحبة عند سماع صوت الرعد ورؤية البرق

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم

المزيد
الجريدة الرسمية