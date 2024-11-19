الرعب يجتاح العالم بعد توقيع وثيقة بوتين النووية، ومعاهد أمريكية تكشف سيناريو يوم القيامة

انتاب العالم حالة من الرعب بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وثيقة تغيير العقيدة النووية الروسية، التي قام بتوقيعها، اليوم الثلاثاء، حيث سمحت الوثيقة باستخدام روسيا للرد النووي مباشرة، في حال تم إطلاق صواريخ باليستية تستهدف الأراضي الروسية.

خرائط البلاد التي يتم ضربها بالسلاح النووي

وفور توقيع روسيا للوثيقة، قام عدد من النشطاء ببث خرائط للمواقع التي يمكن لروسيا توجيه الضربة النووية لها، والتي تتضمن تدمير كافة دول أوروبا، وأجزاء كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

🚨⚡ تستطيع روسيا شن هجوم نووي حتى لو تم القضاء على قيادتها بالكامل!



إذا تم القضاء على بوتين، إلى جانب القيادة العسكرية بأكملها، في هجوم نووي، فإن روسيا لديها نظام احتياطي جاهز للرد.



تم تصميم النظام الآلي للاستجابة لمثل هذا السيناريو، حيث تجمع أجهزة الاستشعار في جميع أنحاء… pic.twitter.com/xwvU1nWjNV — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) November 18, 2024

وبدأ الأمر صادمًا، عندما نشر موقع "الموجز الروسي"، المتخصص في الشأن الروسي، تقرير عن قدرة روسيا على شن الهجوم النووي على دول أوروبا وأمريكا، حتى في حالة القضاء على كافة القادة العسكريين لروسيا.

النظام الآلي يضرب بالسلاح النووي حتى بعد انتهاء بوتين

وذكر الموجز الروسي في تقريره أن "روسيا تستطيع شن هجوم نووي، حتى في حالة القضاء على قيادتها بالكامل! كما يمكن لروسيا أن تشن ضربتها النووية في حالة ما إذا تم القضاء على بوتين، إلى جانب القيادة العسكرية بأكملهم، في هجوم نووي".

وأوضح تقرير الموقع الروسي أن "روسيا لديها نظام احتياطي جاهز للرد، في حالة ما إذا تم القضاء على كل قادتها العسكريين والرئيس بوتين نفسه، وتم تصميم النظام الآلي للاستجابة لمثل هذا السيناريو، حيث تجمع أجهزة الاستشعار في جميع أنحاء روسيا بيانات عن الإشعاع والحرارة والنشاط الزلزالي لتأكيد الضربة النووية، ثم ينتظر التعليمات من مركز القيادة في موسكو".

الناس بدأت بتجارب محاكاة للضربات النووية pic.twitter.com/fPySER4RnW — سمير الجنيد (@SamirJunaid) November 19, 2024

وأكد الموقع الروسي أنه "إذا لم يتلقَ، النظام الآلي، أي رد، فسوف يفترض أن القيادة قد تم القضاء عليها ويطلق ما يقرب من 4000 صاروخ نووي على الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي".

معهد أمريكي يكشف سيناريو يوم القيامة في العالم

كما بث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بالتعاون مع البنتاجون، فيديو يستعرض ما يحدث في حالة نشوب الحرب النووية الشاملة بين روسيا وأمريكا، وكان التقرير أشبه بالسيناريو المرعب لـ "يوم القيامة"، التي يتسبب في تدمير عدة مدن ومصر وما يقارب من 99% من سكان أمريكا، ولن يسلم أحد من ذلك الانفجار الكوني.

الصواريخ النووية تدمر أوروبا، فيتو

وظهر المقطع في بدايته بتساؤل عما يمكن أن يحدث إذا اندلعت حرب نووية شاملة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بناءً على البيانات غير السرية، وكان الرد "قد تكون العواقب على النحو التالي: عندما يطلق أحد الجانبين الصواريخ النووية، عندما يكتشف الجانب الآخر ذلك فإنه يطلق صواريخه قبل الوصول".

وذكر مقطع معهد ماساتشوستس "أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها الغواصات الأمريكية من غرب الترويج، تبدأ بضرب روسيا بعد حوالي 10 دقائق، والصواريخ الروسية من شمال كندا، تبدأ بضرب الولايات المتحدة بعد دقائق قليلة".

الهجمات الإلكترونية تحرق شبكات الطاقة

وذكر تقرير المعهد الأمريكي أن "أول الضربات تكون هجمات إلكترومغناطيسية على ارتفاع عال، تحرق الإلكترونيات وشبكات الطاقة، بإنشاء نبضة كهرومغناطيسية تصل إلى عشرات الآلاف من الفولتات لكل متر، والضربة التالية تستهدف القيادة والسيطرة، كذلك مرافق إطلاق الصواريخ النووية".

خريطة إنطلاق الصواريخ النووية الروسية نحو الغرب، فيتو

وأوضح التقرير الأمريكي أن "الصواريخ البالستية العابرة للقارات تستغرق حوالي نصف ساعة للوصول، يتم استهداف المدن الكبرى لأنها تحتوي على منشآت عسكرية، ولعرقلة استعادة العدو بعد الحرب لعافيته، بعض صواريخ كروز تستغرق ساعات للوصول إلى هدفها".

وتابع: "كل ضربة تحدث كرة نارية بدرجة حرارة تعادل حرارة نواة الشمس، تليها سحابة فطرية مشعة، تتسبب هذه الانفجارات الشديدة في تبخير الأشخاص القريبين، وتحدث حرائق تسبب العمى في مناطق أبعد، ثن يتسبب توسع الكرة النارية في موجة انفجار تدمر المباني وتسحق المناطق المجاورة".

بريطاني وفرنسا تتدخل للدفاع عن أمريكا

وأوضح التقرير الأمريكي أنه "بمجرد أن تصبح بريطانيا وفرنسا قادرتين نوويًا، فهي ملزمة بالدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية بموجب المادة 5 من حلف الناتو، فإن روسيا تضربهما أيضًا، والعواصف النارية تلتهم العديد من المدن، حيث تعمل الرياح القوية على تأجيج النيران، وتشعل أي شيء يمكن أن يحترق، وتذيب الزجاج والمعادن، وتحول الأسفلت إلى سائل قابل للاشتعال".

عمل النظام الآلي للضربة النووية حتر بعد إنهاء بوتن والقادة العسكريين، فيتو

وجاء في التقرير أن "الانفجارات والنبض الكهرومغناطيسي والإشعاع ليسا الجزء الأسوأ، الشتاء النووي هو الأسوأ، يتسبب في دخان كربوني أسود من العواصف النارية النووية، القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما تسببت في مثل هذه العاصفة النارية، لكن القنابل الهيدروجينية اليوم أقوى بكثير، فمدينة كبيرة مثل موسكو، مع عدد سكان يقارب خمسين مرة يمكن أن تنتج دخان أكثر بكثير، إلى طبقة الستراتوسفير، والعاصفة النارية ترسل أعمدة من الدخان الأسود، بعيد عن أي غيوم ممطرة قد تزيل الدخان".

وأوضح التقرير أن "هذا الدخان الأسود يتم تسخينه بواسطة ضوء الشمس، يرتفع كالبالون الهوائي الساخن لمدة تصل إلى عقد من الزمان، تيارات النفاثة عالية الارتفاع سريعة جدًا لدرجة أنها تستغرق بضعة أيام فقط لينتشر الدخان، عبر معظم نصف الكرة الشمالي، في هذه الأثناء، تصبح الأرض شديدة البرودة حتى في الصيف، ويتسبب في تبريد الأرض الزراعية في كانساس بحوالي 20 درجة مئوية".

الضربة النووية تتسبب في مصرع 99% من سكان أمريكا

وذكر تقرير المعهد الأمريكي أن"ورقة علمية حديثة تقدر أن أكثر من 5 مليار شخص قد يموتون جوعًا، ومناطق أخرى تبرد بنسبة تقارب الضعف، بما في ذلك 99% من سكان الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين".

نشر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالتعاون مع البنتاغون فيديو يستعرض ماذا لو نشبت حرب نووية شاملة بين روسيا وأمريكا.



قمت بترجمته إلى العربية. pic.twitter.com/J6KApqH6PU — AyeD (@AAyedAlshehri) November 19, 2024

الجدير بالذكر أن وثيقة تغيير العقيدة النووية الروسية التي وقعها بوتين، اليوم الثلاثاء، يتضمن تعديل "الرد بالنووي على أي دولة توفر أراضيها ومواردها للعدوان على روسيا أو أي جهة تهدد سيادتها وسيادة حليفتنا بيلاروسيا".

وذكرت روسيا أن الوثيقة "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسوما: للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".

وجاء في الوثيقة أن "سياسة الدولة في مجال الردع النووي دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كافٍ لضمان الردع النووي، وتضمن حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وردع إي عدو محتمل من العدوان على روسيا الاتحادية وحلفائها، وفي حالة نشوب نزاع عسكري - منع تصعيد الأعمال العدائية وإنهائها بشروط مقبولة لروسيا أو حلفائها".

وأضافت الوثيقة أنه "يعتبر عدوان أي دولة من التحالف العسكري ضد روسيا أو حلفائها عدوانا من قبل هذا التحالف ككل".

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من يوم التوقيع عليه، أي اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، ما يعني أن بوتين وقع على مرسوم يوسع إمكان اللجوء إلى السلاح النووي ضد الغرب وأمريكا.

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