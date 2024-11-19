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خارج الحدود

الناتو: لا ينبغي للغرب فرض قيود على استخدام كييف للأسلحة

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، فيتو

قال الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته إن الغرب بتزويده أوكرانيا بالأسلحة لا ينبغي أن يفرض قيودا على استخدامها.

الناتو يعلق على تزويد أوكرانيا بالأسلحة

جاء ذلك قبيل اجتماع روته بوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تابع: "لقد ذكر حلف (الناتو) في وقت سابق أنه من الأفضل عدم فرض أية قيود على الأسلحة المقدمة إلى الحلفاء، وهو نهج عام، لكن الأمر متروك للدول نفسها لاتخاذ القرار".

 الناتو يعلق على المساعدات العسكرية لأوكرانيا

ووفقا للأمين العام، فإنه يفضل، من حيث المبدأ، عدم الحديث كثيرا عما يقدمه الحلفاء وما هي القرارات التي يتم اتخاذها بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وتابع: "من الأفضل ألا نتحدث كثيرا عما نفعله أو لا نفعله ولن أقول ما الذي ينبغي للحلفاء أن يفعلوه أو لا يفعلونه، يمكنهم الإدلاء بتصريحات بأنفسهم، إذا أرادوا ذلك. لكني أقول بشكل عام لا تفعلوا ذلك"، موضحا أن العدو لا يجب أن يعرف أكثر مما ينبغي" على حد تعبيره.

وألقى روته، مرة أخرى، ودون دليل، باللوم على روسيا في التصعيد الأخير، وذكر على وجه الخصوص الهجمات على أهداف بالأراضي الأوكرانية.

 

 

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أوكرانيا حلف الناتو مارك روته الامين العام لحلف الناتو

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