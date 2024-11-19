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بمرسوم صدر اليوم، بوتين يقر العقيدة النووية الروسية المحدثة

بوتين،فيتو
بوتين،فيتو

 أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم  صدر اليوم الثلاثاء، العقيدة النووية المحدثة للبلاد.

 

بوتين يقر العقيدة النووية المحدثة للبلاد

 وقبل وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة "تاس" للأنباء، في تعليقات نشرت، اليوم الثلاثاء، إن روسيا مستعدة لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة لكنها لن "ترقص التانجو وحدها"، وذلك بعد أن أشار إلى التعديلات التي أدخلتها روسيا على عقيدتها النووية.

ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله: “روسيا، كما قال رئيسنا، منفتحة على التطبيع. لكننا لا نستطيع أن نرقص التانجو بمفردنا. ولن نفعل ذلك”.

 

وقبلها، قال المتحدث باسم الكرملين إن التعديلات التي أدخلتها روسيا على عقيدتها النووية تمت صياغتها ولكن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد. 

ونقلت "تاس" عن المتحدث بيسكوف قوله "تمت صياغتها عمليا بالفعل، وسيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها عند الضرورة".

 

بوتين يهدد باستخدام الاسلحة النووية

 جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر الغرب في وقت سابق من أن روسيا سيكون بمقدورها بموجب التعديلات المقترحة استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربة بصواريخ تقليدية، ولفت إلى أنها ستعتبر أي هجوم عليها بدعم من إحدى القوى النووية هجوما مشتركا.

واعتبرت التعديلات على نطاق واسع محاولة من بوتين لرسم خط أحمر للولايات المتحدة وحلفائها من خلال الإشارة إلى أن موسكو ستدرس الرد باستخدام أسلحة نووية إذا سمحت تلك الدول لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ غربية بعيدة المدى.

وسمحت إدارة الرئيس  جو بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا، بحسب مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع على القرار الصادر يوم الأحد، وذلك في تراجع كبير عن سياسة واشنطن.

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