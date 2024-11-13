روسيا تعلن القضاء على 450 عسكريا أوكرانيا في كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 450 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة في مقاطعة كورسك وبلوغ حصيلة خسائر قوات كييف هناك 32500 فرد، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الشمال تواصل القضاء على الجيش الأوكراني في قرى وبلدات دارينو، وليونيدوفو، ومالايا لوكنيا، ونيكولايفو دارينو، ونوفو إيفانوفكا الحدودية المتطرفة.

وأوضحت أنهم صدوا خلال الـ24 ساعة الماضية 6 هجمات على بلدات نوفو إيفانوفكا، ونوفايا سوروتشينا، ونيجني كلين، والإسكندريا.

وقصفت القوات الروسية تجمعات أوكرانية في مناطق بيلوفوديه، وباسوفكا، وخوتن، وجورافكا، وإيفولجانسكويه، وبيساريفكا، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا.