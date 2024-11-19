صحة الشرقية تعلن تنفيذ المرحلة الثانية من المسابقة الأولى للعنايات المركزة

قامت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية بتنفيذ المرحلة الثانية من المسابقة الأولى للعنايات المركزة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، لتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى وفقًا للبروتوكولات العلاجية المحدثة ومعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، والتي تنظمها اللجنة العلمية بالتنسيق مع إدارة التدريب وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، على أربعة مراحل، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية وقاعة مستشفى منيا القمح المركزي، ومستشفيات آخرى.

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية ان ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات والدكتور هانى مصطفى جميعة كيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية كلف الدكتور محمد نور الدين رئيس اللجنة العلمية العلمية بالمديرية بتنفيذ العديد من المسابقات العلمية، وضرورة تحقيق التميز التنافسي وتبادل الخبرات بين الفرق الطبية بمستشفيات الصحة بالمحافظة، لما لها من أهمية كبيرة في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين والارتقاء بمستواها.

هاني جميعة يكلف ببذل المزيد من الجهد في مجال البحث

وأضاف أن الدكتور هاني جميعة قد أكد على أهمية بذل المزيد من الجهد في مجال البحث العلمي والتدريب المهني، وتنمية روح المنافسة الشريفة بين الفرق الطبية بمستشفيات محافظة الشرقية، وأهمية المرور اليومي المكثف على كل حالة مرضية بالعناية المركزةـ ومشيرا إلى مراجعة الملف الطبي من خلال الطبيب المعالج والصيدلة الإكلينيكية، والتسليم والتسلم لكل حالة وفقًا لمعايير الجودة، هذا بالإضافة إلى مناقشة الحالات التعليمية داخل الأقسام الطبية بكل مستشفى وبين المستشفيات الآخرى.

عرض كافة الإجراءات الطبية لحالة مرضية

وـضاف ان المرحلة الثانية من المسابقة ضمت أربعة مستشفيات مركزية هم "منيا القمح، والسعديين، وبلبيس، ومشتول السوق"، وقامت كل مستشفى بعرض كافة الإجراءات الطبية لحالة مرضية في خلال ١٥ دقيقة، ويتم من خلال فريق التحكيم تقييم الأداء وفقًا لبنود التقييم، والتي منها عرض الحالة والتاريخ المرضي لها بصورة جيدة، وكيفية استكشاف المرض والوصول إلى التشخيص المبدئي والتشخيص المرضي النهائي بشكل كافي، وخطة الإدارة المقترحة للتشخيص، وجودة الرعاية الصحية المقدمة للحالة، والصيدلة السريرية والتعامل مع أي مشاكل متعلقة بالأدوية وتحديد التفاعلات الدوائية ومعالجتها بصورة جيدة.

وأشار المتحدث الرسمى بأن فريق تحكيم المرحلة الثانية ضم كل من الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتور محمد نور الدين رئيس اللجنة العلمية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور وائل حلمي المشرف على العنايات،

وذلك بالاضافة الى الدكتور محمود رمضان استشاري القلب، والدكتورة شريهان عادل رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية، والدكتورة ولاء عبيد من الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية، لافتًا أن وكيل وزارة الصحة قدم الشكر لمستشفى السعديين المركزي والتي فازت بالمركز الأول في هذه المرحلة، على أن يتم التصفية مع باقي المراحل الأخرى، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والتوفيق والنجاح، ومقدرًا جهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا