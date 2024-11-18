صحة الشرقية: انطلاق القافلة الطبية المجانية بالميمونة بمنيا القمح

انطلقت صباح اليوم الاثنين قافلة طبية مجانية شاملة وتستمر حتى غد الثلاثاء بقرية الميمونة التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية وذلك للكشف المجاني وصرف الأدوية والتحويل لجهات الاختصاص بالمستشفيات العامة والمركزية والمتميرة فى حالة احتياج المريض لإجراء الجراحات.

توجيهات المحافظ وتعليمات وكيل وزارة الصحة

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية: إن القافلة سيتم فيها الكشف الطبى الدقيق وبالاضافة الى تقديم العلاج الذى يحتاجه المريض مجانًا فى جميع التخصصات الطبية وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتعليمات الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالقوافل الطبية

عشر تخصصات طبية بالقافلة

ولفت مشيرًا إلى أن القافلة تتضمن عشر تخصصات طبية وإحدى عشر عيادة طبية متخصصة وذلك فى تخصصات النساء والولادة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ويتم الكشف على الأطفال وأمراض العيون والرمد ووجود عيادة متخصصة بعلاج وجراحة الفم الأسنان.

تحويل الحالات التي تستدعي حالتها للمستشفيات

كما يتم توقع الكشف على أمراض الباطنة الشاملة وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وعلاج كسور العظام وعلاج كل امراض العظام من الروماتويد وكل ما يتعلق بألم العظام كما يتم الكشف على جميع أنواع الجراحة مع الوضع فى الاعتبار القيام بتحويل الجراحات التى تستدعي حالتها إلى المستشفيات المتخصصة.

إصدار القرارات الوزارية لمرضى القوافل

وكما يتم اتخاذ إجراءات إصدار القرارات المطلوبة على نفقة الدولة وذلك عن طريق عمل تقرير لجنة ثلاثية بموقع القافلة على أن تذهب إلى المجالس الطبية المتخصصة في أسرع لإصدار القرار في أقرب وقت، كما يتم إجراء الكشف على أمراض الجلدية والتناسلية وصرف العلاج ، كما يتم تحويل من يحتاج الى خدمات الأشعة وكذلك إجراء كافة أنواع التحاليل الطبية ذلك كله بالمجان

الدكتور محمد حسن زيدان

وحول استخراج القرارات الوزارية بالمجالس الطبية المتخصصة كان الدكتور محمد حسن زيداتن المدير العام للمراكز الطبية المتخصصة قد أكد أنه بمجرد ورود استمارة الكشف موقعة من اللجنة الثلاثية يتم إعطاء توجيه باستخراج القرار فور وصولها إلى المجلس.

قيمة العلاج على نفقة الدولة

وتابع زيدان يوجد 3.8 مليون طلب علاج على نفقة الدولة سنويًّا، وبلغت قيمة المبالغ المدرجة 7.7 مليار جنيه في 23/24 ومطلوب 6 مليار جنيه لسداد التزامات ومديونيات سابقة، خاصة بعد التحديات الكبيرة، فعلى سبيل المثال يبلغ علاج الفشل الكلوى 3.7 مليار جنيه"على سبيل المثال.

التحديات التي تواجه القرارات

وأشار مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن هناك عدد من التحديات التى تواجهنا أبرزها تغير أسعار الأدوية والمستلزمات بالشراء الموحد، وعدم تعديل بعض أسعار الأكواد منذ فترة، وتغيير سعر الصرف، وزيادة كبيرة في أعداد المرضى، مما أدى إلى زيادة المديونيات المرحلة من سنوات سابقة، بالإضاقة إلى عدم زيادة الموازنة بنفس نسب الزيادة والمتغيرات فمن لم يجد علاجًا بالتأمين الصحي لعدم اشتراكه في مظلة التأمين يجد مظلة القرار الوزاري وهي الأشمل والتي تتحمل العبء الأكبر من أعداد المرضى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ