أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن مركبة Progress MS-27 الروسية انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية، لتفسح المجال لالتحام مركبة روسية أخرى بالمحطة.

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

وقال بيان صادر عن الوكالة: "يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، وفي تمام الساعة 15:53 بتوقيت موسكو، انفصلت مركبة Progress MS-27 عن وحدة Poisk التابعة للمحطة الفضائية الدولية واتجهت نحو الأرض، وفي تمام الساعة 19:11 من المفترض أن تبدأ محركات المركبة بالعمل، الأمر الذي سيساعدها في الخروج من مدار المحطة والدخول في الغلاف الجوي للأرض، القسم الأكبر من المركبة من المفترض أن يحترق في طبقات الغلاف الجوي الكثيفة لكوكبنا.

أما الأجزاء غير المحترقة فمن المفترض أن تصل إلى الأرض حوالي الساعة 19:51 بتوقيت موسكو، لتغرق في منطقة غير صالحة للملاحة في جنوب المحيط الهادئ".

وأوضحت "روس كوسموس" أن انفصال المركبة سيفسح المجال لمركبة Progress MS-29 الروسية للالتحام بالمحطة الفضائية الدولية، إذ من المفترض أن تطلق هذه المركبة إلى المدار في 21 نوفمبر الجاري، وأن تلتحم بالمحطة في 23 نوفمبر.

تجدر الإشارة إلى أن مركبة Progress MS-27 كانت قد وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية والتحمت بها في 1 يونيو الماضي، وحملت معها طنين ونصف من الحمولة التي تضمنت معدات ومواد للتجارب العلمية، وملابس وأغذية ومياه لرواد المحطة.

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