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خارج الحدود

إعدام سعودي قتل ابنه بالرصاص

الشرطة السعودية،
الشرطة السعودية، فيتو

 أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء،  بالمواطن زيد بن منصور بن فلاح السعدي، لإدانته بقتل ابنه الطفل "ملفي"، وذلك بإطلاق النار عليه، وعلى امرأة وابنتها قاصدًا قتلهما، والتسبب في إصابتهما، وانتهاكه لحرمة المنزل لغرض الاعتداء على النفس.

 

الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني

 وذكرت الوزارة السعودية في بيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولشناعة ما قام به وتأصُّل الجريمة في نفسه فقد تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

 

وأكدت  "الداخلية السعودية" حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة والأمن، محذرةً في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

من جهة أخرى نفذت الداخلية في منطقة مكة حكم القتل تعزيرًا في المواطن هزاع بن براك بن مبارك الصاعدي الحربي؛ لإدانته بتلقي أقراص الإمفيتامين المخدر.

 

العقاب الشرعي سيكون مصيره

وشددت الوزارة على حرصها على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، محذرةً في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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السعودية وزارة الداخلية السعودية القبض على الجاني بإطلاق النار عليه وعلى امرأة وابنتها بارتكاب الجريمة المملكة العربية السعودية لعقاب الشرعي

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