بمشاركة أكثر من 50 دولة.. القمة العربية الإسلامية في الرياض تبحث وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.. اتفاق جماعي على أهمية توحيد الجهود.. وخبير: رسالة واضحة للمجتمع الدولي

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الخبير في الشأن الإسرائيلي تعليقًا علي القمة العربية الإسلامية، المقرر عقدها اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض ، أنها نتاج جهد تراكمي كبير.

مشاركة أكثر من 50 دولة في القمة العربية الإسلامية

وأضاف الخبير في الشأن الإسرائيلي لـ فيتو أن القمة العربية الاسلامية بمشاركة أكثر من 50 دولة وقيادات كبيرة هي جهد تراكمي كبير مطلوب، كما أنها توضح الدبلوماسية ممكن ازاء العدوان الاسرائيلي أملا في وقفة.

وتابع:" لابد من استمرارية الجهود وقمع حكومة نتنياهو التي تعرقل وقف إطلاق النار وتستمر في عدوانها على غزة والأراضي الفلسطينية بدون تحقيق نتائج الاهداف وبدون أي التزام بالقانون الدولي ".

وأشار إلى أن هذا التجمع الكبير أعاد لفت نظر المجتمع الدولي المتخاذل للمطالبة بمراجعة مواقف بعض الدول والعواصم، وهذا له تأثير كبير وإن لم يكن فوريا فهو خطوة كبيرة ورسالة واضحة أننا نرفض الهجمات الإسرائيلية وأننا لن نكل عن جهود وقف إطلاق النار وكبح جماح العدوان الإسرائيلي وعدم التعايش مع العدوان أو تقبله أو التسايس معه أو اعتباره أمر معتاد.

واختتم حديثه بالقول أن الحديث بلغة المصالح يحكم الكثير من الأمور، وبالتالي عندما تشارك أكثر من 50 دولة في هذه القمة فهي رسالة للعالم من المفترض أن تكون مؤثرة علي مستوي الرأي العام الجهود الدبلوماسية، والاقتصاد وكذلك الأسلحة، تأكيدًا لرفض الهجمات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تجاه غزة ولبنان.

القمة العربية الإسلامية في الرياض

وكانت استدعت الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية من عدوان إسرائيلي غاشم تحرك قادة الدول العربية والإسلامية؛ لبحث إيقاف العدوان وسبل حماية المدنيين ودعم الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، إضافة إلى توحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي للتحرك بجدية؛ لإيقاف الاعتداءات المستمرة وإيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.

القمة استكمالا لقمة الرياض 2023

وتأتي القمة امتدادًا للقمة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023م، استشعارًا من قادة الدول العربية والإسلامية بأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد، يُعبر عن الإرادة العربية - الإسلامية المُشتركة بشأن ما شهدته غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

أبرز المشاركين في القمة

المشاركون في القمة العربية الإسلامية

ويشارك في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، عدد كبير من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية وهؤلاء أبرزهم:

رئيس مصر – عبد الفتاح السيسي

أمير قطر - تميم بن حمد

ملك الأردن – عبد الله الثاني

رئيس سوريا – بشار الأسد

نائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد

رئيس الوزراء الباكستاني – محمد شهبار شريف

رئيس مجلس الوزراء العراقي – محمد شياع السوداني

رئيس الصومال – حسن شيخ محمود

رئيس وزراء ماليزيا – أنور إبراهيم

رئيس المالديف – محمد معز

رئيس الحكومة المغربية – عزيز أخنوش

رئيس أوزبكستان – شوكت ميرضيايف

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني – عبد الفتاح البرهان

رئيس المجلس الرئاسي الليبي – محمد المنفي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني – الدكتور رشاد محمد العليمي

محمود عباس رئيس فلسطين

رئيس السنغال – باسيرو ديوماي فاي

رئيس طاجكستان إمام علي رحمن

رئيس تشاد – محمد إدريس ديبي

رئيس قرغيزستان – صدير جاباروف

رئيس موريتانيا – محمد ولد الشيخ الغزوالي

رئيس نيجيريا – بولا أحمد تيلوبو

رئيس مجلس الوزراء اللبناني..نجيب ميقاتي

ولي عهد الكويت – صباح الخالد الحمد

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