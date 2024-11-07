قتل ابن بلده، إعدام مصري فى السعودية

نفذت وزارة الداخلية السعودية، حكم الإعدام (القتل قصاصا) بحق مواطن مصري ارتكب جريمة ضد مواطن مصري آخر في العاصمة، الرياض.

طعنات حتى الوفاة

وفي بيان لها قالت الداخلية السعودية: "أقدم ناصر علي محمد أحمد - مصري الجنسية - على قتل بكر عيد عبد السميع حسين - مصري الجنسية - وذلك بطعنه بأداة حادة عدة طعنات مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وأضافت: تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمنطقة الرياض

وتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمنطقة الرياض".

وختمت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".