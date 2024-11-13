الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

نداء هام من السلطات السعودية حول الصلاة فى الروضة الشريفة

الروضة الشريفية،
الروضة الشريفية، فيتو

 وجهت الهيئة العامة للعناية بشئون الحرمين الشريفين، نداءً هاما لضيوف الرحمن، بضرورة الالتزام بموعد الحجز المخصص للصلاة في الروضة الشريفة، وذلك لتيسير أداء العبادة بأفضل صورة ممكنة وبكل يسرٍ وطمأنينة.

أهمية التقيُّد بالوقت المحدّد للتصريح للصلاة

وشددت "شئون الحرمين" على أهمية التقيُّد بالوقت المحدّد للتصريح للصلاة، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بتوجيهات العاملين ورجال الأمن؛ لضمان السلامة والتنظيم في أثناء أداء الصلاة، بما يُسهم في توفير بيئة روحانية آمنة للزوّار.

وفي وقت سابق؛ ذكرت وزارة الحج والعمرة، أن إتاحة حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، يتم لمرة واحدة في السنة.

حجز تصريح للروضة الشريفة

يأتي ذلك وفق ما كشفته الوزارة عبر منصة «إكس» ردًا على الاستفسارات الواردة إليها، مؤكدة أنه يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يومًا من آخر تصريح له.

وبينت وزارة «الحج والعمرة» قائلة إن زيارة الروضة الشريفة، تتطلب إصدار التصريح من تطبيق نسك أو “توكلنا” بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

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