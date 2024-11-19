يثمر الصحراء

في مدينة بعيدة، كان هناك رجل يدعى إلياس، رجلٌ عاشقٌ لله ومؤمن بوعوده. كان إلياس يمتلك قطعة أرض صغيرة، قد وعد الله في قلبه أن يجعلها مثمرة. لكنها كانت أرضًا جرداء لا يزرع فيها شيء منذ سنوات، وقد سخر منه الجميع حينما بدأ بحفرها وزرع بذوره فيها.

اقترب أحد الجيران منه ذات يوم وقال له بازدراء: أنت تضيع وقتك وجهدك، هذه الأرض لن تُنبت ولو زهرةً واحدة. لماذا تصر على العمل هنا؟

ابتسم إلياس ورد بإيمان: لأن الله وعد أن يُثمر تعب يديّ، وأنا أؤمن أنه قادر على أن يفعل ذلك. الأرض ليست بيد الطبيعة، بل في يد الله الذي يُحيي العظام اليابسة.

مرت الشهور، ولم تظهر أية علامة على أن الأرض ستثمر. وبدأ شك الآخرين يزداد، لكن إلياس ظل يذهب كل يوم ليعتني بزرعه، يصلي ويسقي الأرض بيديه المليئتين بالتعب، وقلبه مليء باليقين.. وفي يومٍ مشرق، بينما كان يعمل كعادته، لاحظ براعم صغيرة بدأت تشق طريقها إلى السطح. لم يمضِ وقت طويل حتى تحولت الأرض الجرداء إلى حقلٍ مليء بالثمار اليانعة.

جاء الجميع إليه مندهشين، وقالوا: لقد تحقق وعدك! كيف كان لديك هذا الإيمان القوي بأن هذه الأرض ستثمر؟ رد إلياس بابتسامة مطمئنة: لأنني تيقنت أن الله إذا وعد، فهو قادر على أن يفي بوعده. الإيمان هو أن تثق في الله، حتى عندما لا ترى النتيجة بوضوح.

الإيمان بوعد الله هو يقين لا يعتمد على الظروف أو العيون البشرية. إذا وعد الله، فلا قوة في الأرض أو السماء تمنع تحقيقه. علينا أن نثق، ونعمل، وننتظر توقيت الله بثبات.

عندما تشعر أن ما تصلي من أجله بعيد المنال، تذكر أن الله لا يتأخر عن وعوده. إن الإيمان هو الجسر الذي يعبر بك من الشك إلى اليقين، ومن الجفاف إلى الإثمار. تيقن أن الله قادر على فعل كل ما وعد به، فهو أمينٌ على كلمته ومحبٌ لأولاده.

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