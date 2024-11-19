الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الفيوم: استبعاد مدير ووكيل مدرسة وإحالة 14 موظفا للتحقيق للتقصير في العمل

استبعاد مدير مدرسة
استبعاد مدير مدرسة بالفيوم، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه تابع عدد من المدارس بإدارة اطسا التعليمية، للتأكد من انتظام العملية التعليمية بالمدارس، وتم  إستبعاد مدير مدرسة دفنو الابتدائية بنين، وإلغاء تكليف وكيل المدرسة، لتقصيرها في انضباط العملية التعليمية، وارتفاع نسبة غياب العاملين، كما تم إحالة 14 من العاملين بالمدرسة، لتغيبهم بدون اعذار، وعدم الاهتمام بنظافة المدرسة والفصول الدراسية، ووجود رواكد خشبية، وعدم صرف مخصصات  الصيانة البسيطة، ووجود باعة جائلين بمداخل المدرسة.

 

تدريب مدير المدارس علي نظم الإدارة الحديثة

يذكر أنه سبق وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن بدء  تدريب مديري المدارس في كل المراحل التعليمية ( ابتدائي – اعدادي – ثانوي عام  وفني )،  على برنامج نظم الإدارة الحديثة وتطبيق معايير الجودة، يقام التدريب بقاعات التدريب بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تنمية مهارات مديري المدارس بجميع  المراحل التعليمية،  واطلاعهم على نظم الإدارة الحديثة وتعريفهم العلاقة بين الجودة  والإدارة الحديثة. 

الفئات المستهدفة بالتدريب

ويبلغ عدد مديري المدارس المستهدفين من التدريب  901 مدير مدرسة بكل المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ويستمر البرنامج التدريبي، خلال الفترة من اليوم  الأحد 17 نوفمبر وحتى يوم  28 من نفس الشهر.

ختام حملة غسيل الأسنان لطلاب المرحلة الابتدائية

وفي سياق اخر نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، حفلا لختام حملة غسيل الأسنان لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس الفيوم، التي استمرت 21 يومًا، شارك في الحملة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ومنظمة اليونسيف.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في محافظة الفيوم

إحباط محاولة تداول 14 ألف علبة سجائر صيني مهربة بالفيوم

ضم الاحتفال بعض الفقرات الفنية والابداعية لتلاميذ المدارس المشاركة، وأقيم الحفل  بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم استبعاد مدير مدرسة ادارة إطسا التعليمية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم العملية التعليمية انضباط العملية التعليمية إنتظام العملية التعليمية مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم

مواد متعلقة

إحباط محاولة تداول 14 ألف علبة سجائر صيني مهربة بالفيوم

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في محافظة الفيوم

جامعة الفيوم تنظم ندوة حول التعليم في العصرين البطلمي والروماني

تموين الفيوم يتحفظ على 9.5 طن سماد زراعي قبل تهريبها للسوق السوداء

الأكثر قراءة

قفزة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

علاء مبارك يوجه رسالة عنيفة لمسئولي الآثار بعد تكسير أحجار الهرم

رئيس النواب يعلق على اعتراضات نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك مصرية

ارتفاع الذرة وانخفاض عباد الشمس، ننشر أسعار الزيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

حكاية بريطانية حاولت إنقاذ طفلتها من الموت فانتهي بها الحال للحبس

صانع محتوى بدرجة امتياز، وسيلة حديثة لـ رونالدو لتصوير مقاطعه على "يوتيوب" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حقوق كل لاجئ على أرض مصر وفق القانون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (5 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية