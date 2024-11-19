تعليم الفيوم: استبعاد مدير ووكيل مدرسة وإحالة 14 موظفا للتحقيق للتقصير في العمل

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه تابع عدد من المدارس بإدارة اطسا التعليمية، للتأكد من انتظام العملية التعليمية بالمدارس، وتم إستبعاد مدير مدرسة دفنو الابتدائية بنين، وإلغاء تكليف وكيل المدرسة، لتقصيرها في انضباط العملية التعليمية، وارتفاع نسبة غياب العاملين، كما تم إحالة 14 من العاملين بالمدرسة، لتغيبهم بدون اعذار، وعدم الاهتمام بنظافة المدرسة والفصول الدراسية، ووجود رواكد خشبية، وعدم صرف مخصصات الصيانة البسيطة، ووجود باعة جائلين بمداخل المدرسة.

تدريب مدير المدارس علي نظم الإدارة الحديثة

يذكر أنه سبق وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن بدء تدريب مديري المدارس في كل المراحل التعليمية ( ابتدائي – اعدادي – ثانوي عام وفني )، على برنامج نظم الإدارة الحديثة وتطبيق معايير الجودة، يقام التدريب بقاعات التدريب بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تنمية مهارات مديري المدارس بجميع المراحل التعليمية، واطلاعهم على نظم الإدارة الحديثة وتعريفهم العلاقة بين الجودة والإدارة الحديثة.

الفئات المستهدفة بالتدريب

ويبلغ عدد مديري المدارس المستهدفين من التدريب 901 مدير مدرسة بكل المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ويستمر البرنامج التدريبي، خلال الفترة من اليوم الأحد 17 نوفمبر وحتى يوم 28 من نفس الشهر.

ختام حملة غسيل الأسنان لطلاب المرحلة الابتدائية

وفي سياق اخر نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، حفلا لختام حملة غسيل الأسنان لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس الفيوم، التي استمرت 21 يومًا، شارك في الحملة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ومنظمة اليونسيف.

ضم الاحتفال بعض الفقرات الفنية والابداعية لتلاميذ المدارس المشاركة، وأقيم الحفل بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات.

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