إحباط محاولة تداول 14 ألف علبة سجائر صيني مهربة بالفيوم

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية، شنت حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والطرق العامة والأسواق، بهدف السيطرة على الأسواق ومنع تداول أي سلع غير مطابقة للمواصفات أو مهربة إلى السوق المحلي، وشارك في الحملات قسم مباحث التموين، ومديرتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملات على الأسواق والطرق العامة والمخابز والمحال التجارية

وقد أسفرت الحملات عن التحفظ على 14100 علبة سجائر صيني بدون وجود فواتير، قبل تهريبها إلى السوق المحلي، وتم تحرير المحضر اللازم وتحريز الكمية المضبوطة، وتم العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية قد شنت حملات على القرى بداية شهر نوفمبر الجاري استمرت حتى منتصف الشهر، شملت الحملات أسواق القرى والمدن بكل مراكز المحافظة، وتمكنت الحملات من تحرير 1007 مخالفات تموينية في قطاعي الأسواق والمخابز.

تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة على الأسواق للسيطرة على جشع بعض التجار

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إلى أنه شدد علي جميع الأجهزة الرقابية التابعة له بالمديرية والإدارات التموينية بالمراكز، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، لضبط الأسعار والسيطرة علي جشع بعض التجار، ومنع طرح سلع للمستهلك غير مطابقة للمواصفات أو مصنعة من خامات رديئة أو مهربة، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

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