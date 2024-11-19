لحق بـ أحمد رفعت، جمال شعبان يكشف سر وفاة اللاعب محمد شوقي

وفاة محمد شوقي، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن سبب وفاة لاعب كفر الشيخ محمد شوقي، فجر اليوم، بعد توقف قلبه على جهاز التنفس الصناعي، بعد أيام قليلة من سقوطه على أرض الملعب، أثناء لعبه في إحدى المباريات مع فريقه.

سر وفاة اللاعب محمد شوقي



وأكد الدكتور جمال شعبان أن اللاعب الراحل محمد شوقي توفي نتيجة توقف قلبه، لأسباب عديدة منها اعتلال تضخمي في عضلة القلب، واعتلال تمددي نتيجة إلتهاب ڤيروسي صامت، واختلال كهربي وراثي كامن في كهرباء القلب، أو اختلال كهربي نتيجة استخدام بعض الأدوية المنشطة.

وفاة اللاعب محمد شوقي، فيتو



وقال شعبان عن وفاة اللاعب محمد شوقي، في تدوينة عبر صفحته في موقع فيس بوك: "محمد شوقي لاعب كفر الشيخ يلحق بأحمد رفعت في الرفيق الأعلي، بعد أن سقط في الملعب وتم إنعاشه، لكن قلبه توقف وانتقل إلي رحاب مولاه، وترك طفلا عمره ٣ سنوات".

وتساءل الدكتور جمال شعبان: "إيه اللي يخلي شاب رياضي في ريعان الشباب يموت فجأة بتوقف القلب".

وكشف عن سر وفاة لاعب كفر الشيخ، قائلا: "إما اعتلال تضخمي في عضلة القلب، أو اعتلال تمددي نتيجة إلتهاب ڤيروسي صامت، أو اختلال كهربي وراثي كامن في كهرباء القلب، أو اختلال كهربي نتيجة استخدام بعض الأدوية المنشطة، أو مرض في الشريان التاجي خلقي أو جلطة... يا رب تقبله شهيدًا".

هل ابتلع محمد شوقي لسانه؟



وعما أشيع أن اللاعب ابتلع لسانه في الملعب، قال جمال شعبان: "مفيش حاجة اسمها بلع لسانه لكن بعد فقدان الوعي ممكن اللسان يتحرك للخلف ويقفل مجري التنفس".

لحظة سقوط اللاعب محمد شوقي في الملعب، فيتو



الجدير بالذكر أن مديرية الشؤون الصحية بدمياط أعلنت، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن وفاة لاعب نادي كفر الشيخ محمد شوقي، مدافع الفريق، بعد تدهور حالته الصحية الأيام الماضية، إثر تعرضه لأزمة قلبية داهمته أثناء لعبه في مباراة القزازين وكفر الشيخ.

كما أعلن نادي كفر الشيخ، عن وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد شوقي، بعد صراع مع المرض.

ونعى نادي كفر الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اللاعب محمد شوقي، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله انا لله وانا اليه راجعون، لله مَا أَعطىَ وَلله مَا أخد، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ)".

وتابع نادي كفر الشيخ "الله يرحمك يا شوقى".

محمد شوقي تعرض لأزمة قلبية وسقط في المباراة

يذكر أن لاعب كفر الشيخ محمد شوقي تعرض لأزمة قلبية داهمته خلال مشاركته في مباراة كفر الشيخ والقزازين في دوري القسم الثاني، وتم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي فور إصابته بتوقف القلب المفاجئ، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، فيما تم إجراء محاولات لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

اللاعب محمد شوقي، فيتو



وحاول الفريق الطبي بالمستشفي إعادة الانعاش لقلب محمد شوقي، لكن قلب اللاعب لم يستجب لهذه المحاولات، وأعلن عن وفاته في الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.





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