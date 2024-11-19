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موعد ومكان جنازة اللاعب محمد شوقي بمسقط رأسه في الغربية

اللاعب محمد شوقي،
اللاعب محمد شوقي، فيتو

 كشف مصدر عن تفاصيل وموعد جنازة ودفن جثمان اللاعب محمد شوقي مدافع فريق كفر الشيخ، بمسقط رأسه بقرية الأبشيط مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأشار المصدر لـ"فيتو" إلى أن صلاة الجنازة ستكون ظهر اليوم الثلاثاء بقرية الإبشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ويتبعها الجنازة وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

 

جنازة اللاعب محمد شوقي 

وفاة محمد شوقي، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بدمياط من خلال صفحتها الرسمية، وفاة لاعب نادي كفر الشيخ  محمد شوقي مدافع الفريق، بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الماضية، وذلك إثر الأزمة القلبية التي تعرض لها في مباراة القزازين وكفر الشيخ.

 

وتقدمت مديرية الصحة بخالص العزاء لأسرة اللاعب وذويه، داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويرزق أهله الصبر والسلوان.

 

وفاة اللاعب محمد شوقي

وكان نادي كفر الشيخ قد أعلن وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد شوقي، بعد صراع مع المرض.

ونشر نادي كفر الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون، لله مَا أَعطىَ وَلله مَا أخد، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ)".

وأضاف: "الله يرحمك يا شوقى".

 

كان محمد شوقي قد سقط خلال مباراة كفر الشيخ والقزازين في دوري القسم الثاني، وتم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي فور إصابته بتوقف القلب المفاجئ، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، فيما تم إجراء محاولات لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

ورغم الجهود الطبية المبذولة، إلا أن قلب اللاعب لم يستجب لهذه المحاولات، ليُعلن عن وفاته في الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.
 

توقف قلب اللاعب أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة

وتوقف قلب اللاعب أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة وتم عمل إنعاش قلبي رئوي إلا أنه لم يستجب هذه المرة وفاضت روحه إلى بارئها في الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤.

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