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صحة ومرأة

جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي وراء وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم

أضخم لاعب كمال أجسام
أضخم لاعب كمال أجسام في العالم , فيتو

 كشف الدكتور جمال شعبان، أستاذ كهرباء القلب والمدير السابق لمعهد القلب عن سبب وفاة إيليا يفيمشيك من بيلا روسيا، والذي يعتبر أضخم لاعب كمال أجسام  في العالم، ويلقب بالوحش وهي السكتة القلبية.

أضخم لاعب كمال أجسام في العالم 

 وأكد أستاذ كهرباء القلب أن وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم كانت بسبب المنشطات والهرمونات.   

خطورة استخدام المنشطات والهرمونات

 وجدد تحذيره المستمر من خطورة استخدام المنشطات والهرمونات لما لها من آثار جانبية خطيرة تهدد بالوفاة.

وتوفي إيليا يفيمشيك أمس عن عمر يناهز ٣٦ عاما بعد الإصابة بنوبة قلبية مفاجئة.

 كان الدكتور جمال شعبان شدد على ضرورة معرفة العلامات التحذيرية للإصابة بالسكتة القلبية والانتباه لها، ومؤشر على الإصابة بالسكتة القلبية، ومنها الإرهاق، موضحًا أن الإنسان الذي يشعر بالإرهاق بإستمرار، عند بذل مجهود بدني بسيط أو أثناء الراحة، فعلية الحذر من الإصابة بأزمة قلبية.

ومن ضمن أعراض السكتة القلبية ألم البطن، حيث تشير إلى وجود مشكلة في الجهاز الهضمي وتقلصات المعدة قد تنذر، أحيانًا، بأزمة أو سكتة قلبية.

وقال أستاذ كهرباء القلب أن الأرق قد يكون دليلًا على ارتفاع خطر الإصابة بالأزمة أو السكتة القلبية أو السكتة الدماغية.

وحذر من تجاهل أعراض النهجان، مع أقل مجهود أو أثناء الراحة، لأن صعوبة التنفس قد تكون مؤشرًا على اقتراب الإصابة بالسكتة القلبية.

 

التحذير من العرق والخفقان

 وحذر الدكتور جمال شعبان من  الخفقان مؤكدا أن عدم انتظام أو زيادة معدل ضربات القلب من الأعراض التي تسبق حدوث الأزمة القلبية، خاصةً إذا استمر اضطرابها لمدة تتراوح بين دقيقة ودقيقتين، مشيرا إلى أن العرق الغزير أيضا من أهم مؤشرات حدوث النوبة القلبية، إذا كان العرق غزيزًا ويحدث خلال ساعات الليل.

كما أكد ضرورة الحذر من آلام الصدر، واذا كانت آلام الصدر مصاحبة للأعراض السابقة، لا بد من الإسراع في الذهاب إلى أقرب مستشفى قبل حدوث النوبة القلبية. 

 

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