وكيل وزارة الشباب بالغربية يعزي أسرة اللاعب محمد شوقي

تقدم يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بالتعازي والمواساة إلى أسرة اللاعب محمد شوقي، وجماهير الرياضة المصرية في وفاة لاعب نادي كفر الشيخ محمد شوقي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وينيب يسري الديب، الدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب لحضور صلاة الجنازة، وتوفير كافة التسهيلات لأسرة اللاعب من قبل مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

جنازة اللاعب محمد شوقي

جدير بالذكر أن اللاعب محمد شوقي تعرض لأزمة صحية مفاجئة، خلال مباراة فريقه أمام القزازين في دوري الدرجة الثانية المصري، عندما سقط مغشيا عليه على أرض الملعب، بعد ابتلاع لسانه، وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يرحل منذ ساعات صباح الثلاثاء.

ويذكر أن محمد شوقي من مواليد 7 يونيو 1995 ويبلغ من العمر 29 عامًا.. ولد بمحافظة الغربية وانضم لفريق كفر الشيخ في دوري الدرجة الثانية المصري قادما من سبورتنج كاسل، كما شارك في مركز قلب الدفاع، حيث سبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها: "غزل المحلة وسبورتنج كاسل ونادي دسوق".

وفاة اللاعب محمد شوقي

وكان نادي كفر الشيخ قد أعلن وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد شوقي، بعد صراع مع المرض.

ونشر نادي كفر الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون، لله مَا أَعطىَ وَلله مَا أخد، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ)".

وأضاف: "الله يرحمك يا شوقى".

كان محمد شوقي قد سقط خلال مباراة كفر الشيخ والقزازين في دوري القسم الثاني، وتم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي فور إصابته بتوقف القلب المفاجئ، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، فيما تم إجراء محاولات لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

ورغم الجهود الطبية المبذولة، إلا أن قلب اللاعب لم يستجب لهذه المحاولات، ليُعلن عن وفاته في الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.



توقف قلب اللاعب أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة

وتوقف قلب اللاعب أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة وتم عمل إنعاش قلبي رئوي إلا أنه لم يستجب هذه المرة وفاضت روحه إلى بارئها في الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤.

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