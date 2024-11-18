طريقة عمل كبدة الفراخ المحمرة، سهلة ولذيذة

طريقة عمل كبدة الفراخ، كبدة الفراخ من مشتقات اللحوم الشعبية التى لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز الذى يعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل كبدة الفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد غ.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كبدة الفراخ المحمرة.

مكونات عمل كبدة الفراخ:-

نصف كيلو كبدة فراخ

للنفع

ماء

ملح

هل

فلفل أسود

عصير ليمون

للسلق

ورق لورى

حبهان

ملح

فلفل أسود

سمن للتحمير

طريقة عمل كبدة الفراخ المحمرة:-

نحضر الكبدة ونغسلها جيدا ثم ننقعها فى الماء والخل وعصير الليمون والملح ونتركها لمدة نصف ساعة.

ثم نغسلها بالماء الجارى ونصفيها.

ثم نحضر حلة ونضع بها ماء ونرفعها على النار ونتركها تغلى.

ثم نضيف التوابل وبمجرد غليان الماء نضع الكبدة ونتركها على النار حتى تمام النضج.

قم ننشل الكبد من الماء ونحمرها في السمن.

ثم نرشها بالملح والفلفل وتقدم بعدها ساخنة.

طريقة عمل كبدة الفراخ المحمرة

ولعمل الكبدة والقوانص

مكونات عمل الكبد والقوانص:-

نصف كيلو كبد وقوانص منظفة جيدا ومقطعة

ربع كيلو بصل مقطع شرائح

ثمرة فلفل رومي أخضر مقطع شرائح

ثمرة فلفل رومي أصفر مقطع شرائح

ثمرة فلفل رومي أحمر مقطع شرائح

2 ثمرة طماطم مقطعة شرائح

2 ملعقة دبس رمان

ملح

فلفل اسود

بهارات دجاج

سماق

2 ورق لورى

رشة قرفة

زيت ذرة.

طريقة عمل الكبد والقوانص:-

نحضر نحضر الكبد والقوانص ونغسلها جيدا بالماء الجاري.

ثم ننقع الكبد والقوانص فى الماء والملح والخل والدقيق وعصير الليمون والفلفل الأسود لمدة نصف ساعة.

ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ونضعها على النار ونضع بها الزيت والقوانص ونقلب جيدا حتى يتغير لونها ثم نهدئ النار عليها ونتركها لمدة 5 دقائق.

ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الكبد ونقلب جيدا حتى يتغير لونها.

ثم نضيف الفلفل والطماطم ونقلب جيدا.

ثم نضيف كوب ماء ونترك الخليط يغلى.

ثم نضيف دبس الرمان ونهدئ النار.

ثم نضيف التوابل والملح ونتركها تغلي مرة واحدة.

ثم نرفعها من على النار وتقدم ساخنة بجانب الأرز بالشيعرية والسلطة الخضراء أو سلطة الطحينة.

وهي أكلة متكاملة وسريعة التحضير وذات مذاق مميز.