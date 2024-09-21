السبت 21 سبتمبر 2024
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طريقة عمل كفتة الفراخ وحفظها في الفريزر

كفتة الفراخ المشوية
كفتة الفراخ المشوية

طريقة عمل كفتة الفراخ، من الطرق التي يمكنك تحضيرها وحفظها في الفريزر، لتسعفك في الأيام التي تواجهين فيها مشكلة ضيق الوقت، خاصة أن كنتي أم عاملة 

فيمكن تحضير كفتة الفراخ بكل خطواتها، قبل الطهي، وإعدادها في أطباق للحفظ والتخزين، للاحتفاظ بها في الفريزر، لحين الحاجة، لوضعها مباشرة في الفرن، مما يسهل عليكي وجبة الغداء، عند عودتك من العمل، وعودة الأبناء من المدارس، لأن طريقة عمل كفتة الفراخ تعد من أسهل وأسرع طرق طهي الفراخ

 

طريقة عمل كفتة الفراخ بكل سهولة

كفتة الفراخ

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل كفتة الفراخ، باحترافية زي الجاهزة، وبخطوات سريعة، ونتيجة مضمونة، لتقدميها لأفراد الأسرة كوجبة للغداء متكاملة العناصر الغذائية.

 

مكونات عمل كفتة الفراخ المشوية

نصف كيلو دجاج مخلي
بصلة متوسطة مفرومة
ملعقة صغيرة كمون مطحون
نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة بهارات "جارام ماسالا" الهندية أو بهارات عادية
ملعقة صغيرة عصير ليمون
2 حبة فلفل أخضر أو أحمر حار مفروم ناعم (أو نصف حبة فلفل أخضر عادي مفروم )
4 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومة
ملعقة كبيرة نعناع فريش مفروم أو ملعقة صغيرة جاف (اختياري)
ملعقة صغيرة زنجبيل فريش مفروم أو ربع ملعقة صغيرة جاف
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقة صغيرة ملح
بيضة مخفوقة بالشوكة
2 ملعقة كبيرة جبن مبشور أى نوع حسب الرغبة (اختياري ممكن الاستغناء عنه)
2 ملعقة كبيرة بقسماط خبز مطحون

 

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية

نضع الفراخ المخلية، صدور أو صدور مع الأفخاد، في محضر الطعام.
نضيف إليه الفلفل الحار أو العادى والكزبرة الخضراء والنعاع والبصل والثوم وكل التوابل والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون.
نفرم المكونات معا مع عدم الإفراط فى الفرم، حتى لا يصبح الخليط مثل العجينة.
بعد الفرم نضع الخليط فى بولة عميقة، ونضيف عليه البيضة تدريجيا، ونخلط لأنه يمكن الاكتفاء بنصف البيضة فقط، حتى لا يصبح الخليط ناعم.
نضيف البقسماط المطحون، مع الجبن المبشور، ونخلط، ثم نغطى البولة وندخلها الثلاجة 2 ساعة، حتى نسهل عملية التشكيل.
بعد مرور الوقت، نحضر شواية وتدهن بالزيت وتترك حتى تسخن جيدا، ثم نشكل الخليط على أسياخ.
توضع على الشواية، مع تركها 10 دقائق، حتى تنضج مع تحريك السيخ.
يمكن بعد نضج كفتة الفراخ المشوية، أن يوضع فى صينية، ونحمي قطعة فحم على النار، وتوضع على قطعة ورق فويل، وتوضع فى وسط الصينية ونصب عليها ملعقة زيت، ونغطى الكفتة، وتترك دقائق، ثم توضع فى طبق التقديم.
لو لم يكن لديكِ الاسياخ يمكن تشكيلها باستخدام يد ملعقة خشب، ثم نخرجها وتسوى على الشواية مع قلبها، حتى تنضج من جميع الجهات.
وبعد نضج كفتة الفراخ المشوية، ترفع وتقدم مع سلطة خضراء وبالهنا والشفا.

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