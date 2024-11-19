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رياضة

موعد مباراة العراق وعمان بتصفيات كأس العالم 2026

منتخب العراق،فيتو
منتخب العراق،فيتو

 يترقب عشاق كرة القدم للمواجهة الصعبة بين العراق وعمان  في الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتطلع منتخب العراق في الحصول على ثلاث نقاط، لمواصلة مشواره نحو حجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.


موعد مباراة  العراق وعمان تصفيات كاس العالم

 يستعد منتخب العراق لملاقاة غريمه العماني في مباراة حماسية  مساء يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

 

ويذاع اللقاء قناة bein sports HD2

القمر الصناعي:النايل سات.
تردد القناة: 11054.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.


تردد قناة beIN Sports HD 2 على عرب سات

القمر الصناعي:العرب سات.
تردد القناة: 12379.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.


تردد قناة الكأس 6 على عرب سات

تردد القناة: 11919.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4


تشكيلة منتخب العراق أمام عمان 

حراسة المرمي: أحمد باسل.
خط الدفاع: ميرشاس دوسكي – ريبين سولاكا – مناف يونس – مصطفى سعدون.
خط الوسط: أمير العماري – سعد عبد الأمير – إبراهيم بايش – أمجد عطوان – علي جاسم.
خط الهجوم: أيمن حسين.


تشكيلة منتخب عمان أمام العراق 

حراسة المرمي: إبراهيم المخيني.
خط الدفاع: علي البوسعيدي – محمد المسلمي – أحمد الخميسي- عبد العزيز الشموسي.
خط الوسط: عبد الرحمن المشيفري – أرشد العلوي – حارب السعدي – جميل اليحمدي.
خط الهجوم: محسن الغساني – صالح اليحيائي.

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