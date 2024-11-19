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رياضة

موعد مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

منتخب فلسطين، فيتو
منتخب فلسطين، فيتو

يخوض منتخب فلسطين مباراة قوية أمام كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء،على استاد عمّان الدولي، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب فلسطين وكوريا الجنوبية 

 

ومن المقرر أن تقام مباراة  منتخب فلسطين  أمام كوريا الجنوبية، فى الرابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

ترتيب التصفيات قبل مباراة فلسطين ضد كوريا الجنوبية

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط لكل من الأردن والعراق، و6 نقاط حققها منتخب عمان، و3 للكويت، فيما يأتى منتخب فلسطين فى المركز الأخير برصيد نقطتين.

 

ويبحث المنتخب الفلسطيني عن تحقيق الفوز الأول في المجموعة، بعدما تعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات.

 

ويشارك الفريق للمرة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، حيث يأمل فى تحقيق الانتصار من أجل البقاء في المنافسة للتأهل إلى كأس العالم.

 

وكان الفريقان تقابلا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي في كوريا الجنوبية.

وتغلب منتخب عمان على نظيره منتخب فلسطين بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر"، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشارك وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، مع المنتخب الفلسطيني في المباراة بالكامل، بينما لم يشارك عمر فرج مهاجم الزمالك، والذي بقى على مقاعد البدلاء. 

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