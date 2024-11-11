التموين تطلق مبادرة "بداية " بتخفيضات 30 % فى السلع بالمحافظات

أكدت مديرية تموين محافظة الفيوم، أنه تم إطلاق مبادرة "بداية"، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يتم طرح السلع الغذائية والاستهلاكية، بالتعاون مع السلاسل التجارية والهايبر ماركت، بتخفيضات تصل إلي 30%.

وأشار ت إلى أن محافظة الفيوم، تضم 671 مخبز بلدي مدعم في اليوم، و678 مستودع دقيق يصرف الدقيق المدعم للمواطنين، لعدد بطاقات تموينية يصل إلي 882 ألف بطاقة يستفيد منها 3 مليون و200 ألف مواطن.

وأضافت، أنه تم تطوير 23 مركز تمويني خدمة في المحافظة، من اجمالي 73 مكتب تمويني على مستوي الفيوم، مشيرًا إلي أنه تمت مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، بوجود مشغلي الخدمة متخصصين لهم داخل مراكز الخدمة المطورة.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين قد أكد على ضرورة تضافر جهود كافة المديريات والإدارات التموينية بالمحافظات، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين.

كما أوضح الدكتور شريف فاروق على أهمية متابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توافرها، بل العمل علي توفيرها وعدم حبسها عن التداول.

وشدد الوزير على أهمية تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية، وكافة الأنشطة التموينية والتجارية والتأكد من الإلتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم، مضيفًا أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.