جامعة الفيوم توافق علي تسجيل 76 رسالة علمية

عقد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم، جلسته رقم 209، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزية في الحرم الجامعي.

الموافقة علي تسجيل الدرجات العلمية

وقد وافقَ المجلس على تسجيل 76 درجة علمية من مختلف الكليات، منها 48 ماجستير، و28 دكتوراه، كما ناقشَ المجلسُ التعديلات المقترَحَة على "دليل العلاقات الثقافية والتعاون الدولي بجامعة الفيوم"، وتمَّ استعراض المذكرة المقدَّمَة من القائم بأعمال عميد كلية العلوم بشأن تفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 يناير الماضي، الخاص بالموافقة على "مقترح تشجيع النشر العلمي بالجامعات المصرية".

ندوة مودة لتأهيل الشباب المقبلين علي الزواج

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، ندوة بعنوان (مودة)، اليوم الاثنين، شارك فيها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، بقاعة المؤتمرات بالكلية، تهدف الندوة إلى تأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، ودعم التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، والتوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، وتثقيف الشباب المقبل على الزواج من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية، من خلال برنامج مودة الذي يستهدف الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 إلى 25 سنة.

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