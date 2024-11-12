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اقتصاد

انخفاض الطماطم وارتفاع البصل، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 7 إلى 13 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 14 إلى 20 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو ملوخية نحو 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو بسلة من 40 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 7 جنيهات إلى 19 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والملوخية والبصل في سوق العبور

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الطماطم تبدأ من 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

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