إقبال المواطنين على سوق المزارعين في الإسكندرية لشراء الخضراوات (صور)

شهد سوق المزارعين لليوم الواحد بالإسكندرية، والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، إقبالا من المواطنين والسيدات لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وذلك عقب نقله إلى جراج سينما أمير بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة.

وأجرت فيتو جولة داخل السوق لرصد بعض الأسعار المقدمة، وشملت بعض الأسعار للمواد الغذائية والفواكه بداخل السوق كل من فاكهة البرتقال ١٥ جنيها للكيلو والجوافة ١٠ جنيهات والموز ١٥ جنيها والطماطم ١٠ جنيهات والبطاطس ١٥ جنيها البصل ١٠ جنيهات.

وأكدت صفاء محمد ربة منزل، أنه لا بد من تعميم انتشار السوق فى مختلف محافظات مصر لتخفيف على المواطن شراء احتياجاته الخاصة بأسعار مخفضة والقضاء على غلاء الأسعار فى الأسواق الأخرى مضيفا أن الأسعار بالسوق متناسبة مع إمكانيات المواطنين لشراء ما يحتاجون إليه من سلع ومنتجات غذائية متوفرة من المزارع إلى المستهلك.

وأضاف حسن محمود موظف، أن سوق المزارعين هو ما يساعد المواطن السكندرى على شراء احتياجات منزله خلال كل أسبوع من إقامته موضحا أن الأسعار مخفضة عن أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة فى الأسواق والتى تصبح تعجيزية للمواطن.

وكان الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، قد تفقد سوق المزارعين لليوم الواحد واستمع إلى كافة الأسعار المقدمة بالسوق لبيعها للمواطنين بمبادرة سوق اليوم الواحد للمزارعين "سوق المزارعين" والتي يتم تنفيذها في كافة مدن أوروبا كآلية ناجزة لتوصيل المنتجات الزراعية والغذائية مباشرة من صغار المزارعين والمنتجين إلى المستهلك مباشرة.

واطمأن الفريق أحمد خالد على الأسعار وجودة المنتجات، حيث أكد البائعون أنهم يعرضوا منتجات مزارعهم، سواء الزراعية أو منتجات المناحل، بجودة مميزة للمستهلك.

كما أجرى محافظ الإسكندرية حوارات ودية مع عدد من المواطنين، وأبدوا ترحيبهم بالسوق التي توفر منتجات جيدة بأسعار مناسبة.

وجاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية والمهندسة زينب السيد رئيس حى وسط والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ولفيف من تنفيذى المحافظة.