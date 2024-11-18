الإثنين 18 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

نتنياهو يزعم: حماس تعوق إتمام صفقة تبادل الأسرى وإعادة المحتجزين من غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس هي العائق أمام إتمام صفقة التبادل لإعادة الأسري من قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو أن  "وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكيين أكدا ضرورة ممارسة ضغوط على حماس للتنازل عن شروطها".

وأمس، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بأن تقديرات أجهزة الاحتلال الأمنية تشير إلى أن من بين الأسري الإسرائيليين الـ 101 في قطاع غزة 51 منهم على قيد الحياة.


جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي وقت سابق أمس، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 منهم في غزة و2 في لبنان.

 

مقتل 794 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة 781 آخرين بجروح خطيرة

ويوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.


جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، قائلا: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري، بقوله: "هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

 

 

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