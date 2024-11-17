الأحد 17 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يعلن قصف مستوطنة "معالوت ترشيحا" برشقة صاروخية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الأحد، قصف مستوطنة "معالوت ترشيحا" برشقة صاروخية.

 

جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي وقت سابق من اليوم، كشف  جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 منهم في غزة و2 في لبنان.

 

مقتل 794 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة 781  آخرين بجروح خطيرة

ويوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.


جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، قائلا: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري، بقوله: "هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".


 

جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 عسكريين خلال الـ24 ساعة الماضية

دبلوماسي يكشف ألاعيب الاحتلال في استهداف السلطة الفلسطينية لمنع فرص إقامة دولة وطنية

 

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