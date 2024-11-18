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محافظات

السكرتير العام المساعد للإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير سوقي السلام وشل (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

قام اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية لأعمال تطوير سوق السلام النموذجي بمنطقة حي السلام، وسوق شل بمنطقة الشهداء، استجابة لشكاوى المواطنين.

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أبرز الحضور خلال الجولة 

وذلك بحضور المهندس علي هيصم وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثانِ، ومحمد عبد المنعم نائب رئيس حي ثانِ.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

رفع القمامة والمخلفات 

وتضمنت الحملة رفع القمامة والمخلفات من داخل وخارج السوق، حيث شارك فيها قطاعات تحسين البيئة، المشروعات، الأزمات والطوارئ، بالإضافة إلى شفط المياه المتراكمة داخل السوق.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

نتائج الحملة 

وأسفرت الحملة عن رفع نحو ٢٠ طنا من القمامة، بالإضافة إلى رش محيط السوق ومحطات الوسيطة لمكافحة الذباب والحشرات الطائرة؛ حفاظًا على صحة المواطنين. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

 

توفير الرش اللازم 

وتم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير الرش اللازم؛ لضمان سلامة البيئة وصحة المواطنين في المنطقة. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة، فيتو
 جانب من الحملة،فيتو
 جانب من الحملة، فيتو

 

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الاسماعيلية السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية سوق شل سوق السلام السوق بالاسماعيلية

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