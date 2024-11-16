محافظ الإسماعيلية: مبادرة مشروعك ساهمت في توفير 27 ألف فرصة عمل للشباب

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ضرورة الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لكونها من أهم الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الحرص على التوعية بكافة البرامج

وأشار إلى ضرورة التوعية بكافة البرامج التي تعمل على دعم وتمكين الشباب والمرأة المعيلة وأصحاب المشروعات الصغيرة؛ للتعريف بخدمات المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك".





توفير فرص عمل للشباب

وأكد المحافظ أن وزارة التنمية المحلية من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" تسهم في توفير فرص عمل للقضاء على البطالة.

وانتهت المبادرة من تقديم الخدمات لـ 4210 مشروعًا بمبادرة مشروعك منذ الانطلاق في عام 2015 وحتى الآن بقيمة تمويلية بلغت ٦٦٥.٨٢٠.٦١٠ مليون جنيه وتوفير ٢٧٢٤٤ فرصة عمل للشباب.

وأوضحت فاطمة أحمد مدير مبادرة مشروعك بالإسماعيلية، أن من أهم المشروعات التي نفذت بدعم من مبادرة مشروعك بالإسماعيلية هي (تجارة الأخشاب - تجهيز المأكولات والمشروبات - تجارة المواد الغذائية- تجارة الملابس الجاهزة - تجارة المفروشات - تجارة البن - مطحن - بيع قطع غيار سيارات - مراكز تجميل - تفريخ دواجن - تجارة مواد بناء - خدمات صيانة المحمول- معارض موبيليا- ورش كاوتش - ورش حدادة).

تفعيل مبادرات التدريب

كما يقوم المشروع الآن بدور هام في تفعيل مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي أطلقها محافظ الإسماعيلية مطلع أكتوبر الماضي؛ لتوفير التدريب المناسب للعمالة المهنية والعمل على توجيههم إلى مقرات مشروعك لعمل مشروعات بقروض ميسرة لممارسة المهن المختلفة.

كما أوضحت أنه طبقًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة التوجه نحو الاهتمام بمشروع الصناعات الحرفية وتقديم الدعم الكامل لأصحاب الورش المقلقة للراحة التي سيتم نقلها إلى مشروع الورش الحرفية بالمستقبل، من خلال مبادرة مشروعك، حيث تقوم مراكز مشروعك باستخراج البطاقة الضريبية واستخراج رخصة مزاولة المهنة بالمجان لأصحاب النشاطات.

ويهدف المشروع إلى تسهيل إجراءات الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب؛ من خلال تمويل عدد من البنوك المصرية «البنك الأهلي - بنك مصر - بنك القاهرة - بنك التعمير والإسكان - بنك التنمية والائتمان الزراعي».



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