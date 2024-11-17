الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الإسماعيلية تُنظم برنامجا تدريبيا حول الحوكمة

جانب من فعاليات الندوة،
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

شهدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، فعاليات البرنامج التدريبى للتعريف بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والتى تهدف إلى التعريف بدور ومهام إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة فى القطاع الصحي. 

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بأبوصوير (صور)

محافظ الإسماعيلية: مبادرة مشروعك ساهمت في توفير 27 ألف فرصة عمل للشباب

الهدف من عقد البرنامج 

يأتى ذلك فى إطار رفع الكفاءة الإدارية وتنمية قدرات العاملين بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية والجهات التابعة لها، واستهدفت الدورة عدد 22 من الأطباء والصيادلة والإداريين لمدة ثلاثة أيام. 

جانب من الدورة التدريبية،فيتو
جانب من الدورة التدريبية،فيتو
جانب من الدورة التدريبية،فيتو
جانب من الدورة التدريبية،فيتو

أبرز المحاضرون خلال البرنامج 

حاضرت فيها الدكتورة الشيماء صلاح مدير إدارة المراجعة الداخلية عن مفهوم المراجعة الداخلية، واستعرضت القوانين واللوائح المنظمة للإمداد وإدارة المخزون والدورة المستندية للمخازن الحكومية واللائحة الداخلية الخاصة بالقطاع الصحي. 

جانب من الدورة التدريبية،فيتو
جانب من الدورة التدريبية،فيتو
جانب من الدورة التدريبية،فيتو
جانب من الدورة التدريبية،فيتو
جانب من الدورة التدريبية،فيتو
جانب من الدورة التدريبية،فيتو

مبادئ الحوكمة والمتابعة 

كما تناولت مبادئ ودور إدارة الحوكمة فى متابعة وتقييم وتحسين الأداء فى المنشآت الصحية والتحديات التي تم ملاحظتها في حملات المرور الدورية.

وفى ختام الدورة التدريبية تم تسليم شهادات معتمدة باجتيازها. 

جانب من الدورة التدريبية،فيتو
جانب من الدورة التدريبية،فيتو
جانب من الدورة التدريبية،فيتو
جانب من الدورة التدريبية،فيتو
جانب من الدورة التدريبية،فيتو
جانب من الدورة التدريبية،فيتو

أشرفت على الدورة الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس. 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إدارة التدريب صحة الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية مديرية الصحه برنامج تدريبي الحوكمة

مواد متعلقة

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بأبوصوير (صور)

وكيل صحة الإسماعيلية في جولة مفاجئة على مستشفيات التل الكبير (صور)

وكيل صحة الإسماعيلية توجه برفع مستوى الأداء الوظيفي للعاملين بالمديرية

صحة الإسماعيلية تتابع إجراءات الوقاية من الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية (صور)
ads

الأكثر قراءة

نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور)

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

زغلول صيام يكتب: قراءة في ملف هاني أبو ريدة 30 سنة كورة.. هو مفيش غيره؟! أهلاوي ولّا زملكاوي؟! هل يتخلص من عيوبه في تلك الولاية؟!

لا تحيز لطرف على حساب آخر، رسائل رئيس النواب بشأن الإيجار القديم

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

مفاجأة للمصريين، خبيرة ترسيم حدود تكشف كنز الذهب النادر في إحدى المحافظات

منوعات

المزيد

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نائب رئيس جامعة الأزهر: حضارة الإسلام قامت على الحوار والتسامح والتعاون وتعميق لغة الحوار

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (4 – 5)

تفسير حلم الرضاعة في المنام وعلاقته برزق وفير يحصل عليه قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية