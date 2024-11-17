صحة الإسماعيلية تُنظم برنامجا تدريبيا حول الحوكمة
شهدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، فعاليات البرنامج التدريبى للتعريف بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والتى تهدف إلى التعريف بدور ومهام إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة فى القطاع الصحي.
الهدف من عقد البرنامج
يأتى ذلك فى إطار رفع الكفاءة الإدارية وتنمية قدرات العاملين بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية والجهات التابعة لها، واستهدفت الدورة عدد 22 من الأطباء والصيادلة والإداريين لمدة ثلاثة أيام.
أبرز المحاضرون خلال البرنامج
حاضرت فيها الدكتورة الشيماء صلاح مدير إدارة المراجعة الداخلية عن مفهوم المراجعة الداخلية، واستعرضت القوانين واللوائح المنظمة للإمداد وإدارة المخزون والدورة المستندية للمخازن الحكومية واللائحة الداخلية الخاصة بالقطاع الصحي.
مبادئ الحوكمة والمتابعة
كما تناولت مبادئ ودور إدارة الحوكمة فى متابعة وتقييم وتحسين الأداء فى المنشآت الصحية والتحديات التي تم ملاحظتها في حملات المرور الدورية.
وفى ختام الدورة التدريبية تم تسليم شهادات معتمدة باجتيازها.
أشرفت على الدورة الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس.
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