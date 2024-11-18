الإثنين 18 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يعلن استهداف "كرم بن زمرا" شمالي إسرائيل بالصواريخ للمرة الأولى

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، استهداف مستوطنة "كرم بن زمرا" شمالي دولة الاحتلال  للمرة الأولى منذ بدء الحرب بالصواريخ.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن إطلاق نحو 40 صاروخا من لبنان نحو إسرائيل خلال الساعة الأخيرة.

جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي وقت سابق من اليوم، كشف  جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 منهم في غزة و2 في لبنان. 

مقتل 794 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة 781  آخرين بجروح خطيرة

ويوم الجمعة الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.

جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، قائلا: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري، بقوله: "هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

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كرم بن زمرا جيش الاحتلال الاحتلال لبنان إسرائيل حزب الله

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