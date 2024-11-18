شوربة العدس، الأفضل للتدفئة وتقوية المناعة

طريقة عمل شوربة العدس، شوربة العدس من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون ويعشقها الكبار والصغار، وهى تعتبر أكلة شتوية جرت العادة على تحضيرها فى التقلبات الجوية والطقس البارد، لأنها تمنح الشعور بالدفء وتقوى المناعة.

وطريقة عمل شوربة العدس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل، ومع التقلبات الجوية اليوم والأمطار تعد وجبة مفضلة ومطلوبة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل شوربة العدس.

مكونات عمل شوربة العدس:-

1 كوب عدس أصفر أو أحمر (مغسول ومنقوع في الماء لمدة 15 دقيقة)

1 حبة بصل مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مفروم

1 جزرة متوسطة الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة

1 حبة طماطم مفرومة

1 حبة بطاطس مقطعة إلى مكعبات صغيرة لضبط القوام

1 حبة كوسة لرفع القيمة الغذائية

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة كركم (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

5 أكواب ماء أو مرق خضار

عصير ليمونة (اختياري)

شوربة العدس

طريقة عمل شوربة العدس:-

في وعاء كبير، سخني الزيت على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا.

أضيفي الثوم المفروم والكمون والكركم وقلبي المكونات لمدة دقيقة حتى تصبح رائحتها عطرية.

ثم أضيفي العدس المغسول والجزر والبطاطس والطماطم المفرومة إلى الوعاء، قلبي المكونات معًا.

صبي المرق أو الماء الساخن على المكونات واتركيها تغلي.

عندما تبدأ في الغليان، خففي النار واتركيها على نار هادئة لمدة 30-40 دقيقة حتى ينضج العدس والخضروات.

إذا أردتِ شوربة سميكة، يمكنك هرس جزء من العدس والخضروات بإستخدام ملعقة خشبية أو خلاط يدوي.

إذا كنت تفضلين الشوربة السائلة، يمكنك إضافة المزيد من الماء أو المرق حسب الحاجة.

اضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الذوق، وعصير الليمون إذا رغبتِ في إضافة نكهة منعشةقدمي الشوربة ساخنة مع الخبز العربي أو قطع الخبز المحمص.

يمكنك إضافة بعض الأعشاب مثل الكزبرة أو البقدونس المفروم لتزيين الشوربة.

إذا كنت تفضلين الشوربة أكثر سُمكًا، يمكنك إضافة القليل من الحليب أو الكريمة بعد طهي العدس.

شوربة العدس غنية بالبروتينات والحديد، مما يجعلها خيارًا صحيًا ومثاليًّا للجميع.

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