طريقة عمل شوربة العدس، أرخص وألذ أكلة مصرية

طريقة عمل شوربة العدس، من الوصفات سريعة التحضير، التي تبدأ كل يت بيت في التفكير في عملها لأفراد أسرتها مع بدايات فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة هذه الأيام، بدأت الكثير من ستات البيوت في البحث عن طريقة عمل شوربة العدس، لأن العدس الأصفر من الأكلات التي تبعث على الدفء، ولذلك طريقة عمل العدس الاصفر من أنسب الاكلات خلال فصل الشتاء، إلى جانب أن العدس الاصفر وجبة قيمتها الغذائية العالية، وكذلك موفرة؛ لأنها وجبة لا تكلف الكثير.



وكل ست بيت تبحث عن أكلة متكاملة العناصر الغذائية، عليها بتعلم طريقة عمل شوربة العدس الاصفر، فهو الحل النموذجي لهذه الأيام، فهو وسيلة لمواجهة الغلاء، وكذلك برد الشتاء.

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طريقة عمل شوربة العدس

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل شوربة العدس الاصفر، والتي تؤكد أنها الطريقة التي كانت تطهيها حماتها.

مكونات شوربة العدس الأصفر:

كوبين عدس أصفر مغسول

حبة بصلة متقطعة نصفين

جزرة مقطعة شرائح

حبة طماطم مقطعة نصفين

8 فصوص ثوم

3 معالق كبيرة صلصة طماطم

ربع ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة مسحوق كزبرة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح

5 أكواب مرق دجاج

خطوات عمل شوربة العدس الأصفر بالدقة

يوضع العدس والخضروات في قدر على النار.

يضاف المرق ثم يغلى الكل على نار متوسطة إلى أن تنضج المكونات مع بعض.

تطحن الشوربة الناضجة بمطحنة كهربائية ثم تعاد على النار.

في مقلاة على النار يسخن القليل من الزيت، ثم تضاف الصلصة والتوابل ويقلب الكل جيدا.

يضاف هذا المزيج إلى قدر العدس ويقلب الكل جيدا.

. ثم تقدم مع الخبز المحمص بالهنا والشفا.

طريقة عمل العدس ابو جبة

العدس ابو جبة

طريقة عمل العدس ابو جبة، من الأطباق المصرية التقليدية، التي تتكون من العدس الأسود والخضروات والتوابل، وهو طبق قيمته الغذائية عالية، فهو غني بالبروتين والعناصر الغذائية الأخرى، وهو اكلة صحية ولذيذة لوجبة الغداء أو العشاء، كما أنه طبق اقتصادي ويوفر في الميزانية

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل العدس ابو جبة، الوصفة الأصلية التقليدية التي توارثناها عن الأجداد.

مكونات عمل العدس ابو جبة

كوب من العدس الأسود

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

2 فص ثوم، مفروم

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1/4 كوب من عصير الطماطم

1/4 كوب من الماء

1/4 كوب من الزيت النباتي

طريقة عمل العدس ابو جبة

اغسلي العدس جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.

صفي العدس من الماء، ثم أضيفي إليه البصل والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم والماء في قدر كبير.

سخني الزيت النباتي في قدر آخر، ثم أضيفي إليه البصل والثوم وقلبي حتى يصبحا طريين.

أضيفي البصل والثوم إلى قدر العدس، ثم قلبي جيدًا.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة أو حتى ينضج العدس.

قدمي العدس أبو جبة مع الأرز أو الخبز.

نصائح لوصفة مميزة

يمكنك إضافة المزيد من الخضروات إلى العدس أبو جبة، مثل البطاطس أو الجزر أو الكوسة.

يمكنك أيضًا إضافة بعض التوابل الأخرى إلى العدس أبو جبة، مثل الزنجبيل أو الكركم أو النعناع.

طريقة عمل العدس أبو جبة بالفرن

يمكنك أيضًا تحضير العدس أبو جبة بالفرن. للقيام بذلك، اتبعي الخطوات التالية:

اغسلي العدس جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.

صفي العدس من الماء، ثم أضيفي إليه البصل والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم والماء في قدر كبير.

سخني الزيت النباتي في قدر آخر، ثم أضيفي إليه البصل والثوم وقلبي حتى يصبحا طريين.

أضيفي البصل والثوم إلى قدر العدس، ثم قلبي جيدًا.

صبي العدس في طبق فرن.

غطي الطبق بورق الألمنيوم أو غطاء فرن.

اخبزي العدس في فرن محمى على 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج العدس.

قدمي العدس أبو جبة مع الأرز أو الخبز.