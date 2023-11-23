الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل شوربة العدس، أرخص وألذ أكلة مصرية

شوربة العدس، فيتو
شوربة العدس، فيتو

 

طريقة عمل شوربة العدس، من الوصفات سريعة التحضير، التي تبدأ كل يت بيت في التفكير في عملها لأفراد أسرتها مع بدايات فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة هذه الأيام، بدأت الكثير من ستات البيوت في البحث عن طريقة عمل شوربة العدس، لأن العدس الأصفر من الأكلات التي تبعث على الدفء، ولذلك طريقة عمل العدس الاصفر من أنسب الاكلات خلال فصل الشتاء، إلى جانب أن العدس الاصفر وجبة قيمتها الغذائية العالية، وكذلك موفرة؛ لأنها وجبة لا تكلف الكثير.

وكل ست بيت تبحث عن أكلة متكاملة العناصر الغذائية، عليها بتعلم طريقة عمل شوربة العدس الاصفر، فهو الحل النموذجي لهذه الأيام، فهو وسيلة لمواجهة الغلاء، وكذلك برد الشتاء.

Advertisements

 

طريقة عمل شوربة العدس

 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل شوربة العدس الاصفر، والتي تؤكد أنها الطريقة التي كانت تطهيها حماتها.

 

مكونات شوربة العدس الأصفر:

كوبين عدس أصفر مغسول
حبة بصلة متقطعة نصفين
جزرة مقطعة شرائح
حبة طماطم مقطعة نصفين
8 فصوص ثوم
3 معالق كبيرة صلصة طماطم
ربع ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة مسحوق كزبرة
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح
5 أكواب مرق دجاج

 

خطوات عمل شوربة العدس الأصفر بالدقة

يوضع العدس والخضروات في قدر على النار. 
يضاف المرق ثم يغلى الكل على نار متوسطة إلى أن تنضج المكونات مع بعض.
تطحن الشوربة الناضجة بمطحنة كهربائية ثم تعاد على النار.
في مقلاة على النار يسخن القليل من الزيت، ثم تضاف الصلصة والتوابل ويقلب الكل جيدا.
يضاف هذا المزيج إلى قدر العدس ويقلب الكل جيدا.
. ثم تقدم مع الخبز المحمص بالهنا والشفا.

 

طريقة عمل العدس ابو جبة

العدس ابو جبة

طريقة عمل العدس ابو جبة، من الأطباق المصرية التقليدية، التي تتكون من العدس الأسود والخضروات والتوابل، وهو طبق قيمته الغذائية عالية، فهو غني بالبروتين والعناصر الغذائية الأخرى، وهو اكلة صحية ولذيذة لوجبة الغداء أو العشاء، كما أنه طبق اقتصادي ويوفر في الميزانية

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل العدس ابو جبة، الوصفة الأصلية التقليدية التي توارثناها عن الأجداد.

 

مكونات عمل العدس ابو جبة

كوب من العدس الأسود
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
2 فص ثوم، مفروم
1 ملعقة صغيرة من الكمون
1/2 ملعقة صغيرة من الملح
1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
1/4 كوب من عصير الطماطم
1/4 كوب من الماء
1/4 كوب من الزيت النباتي

 

طريقة عمل العدس ابو جبة

اغسلي العدس جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.
صفي العدس من الماء، ثم أضيفي إليه البصل والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم والماء في قدر كبير.
سخني الزيت النباتي في قدر آخر، ثم أضيفي إليه البصل والثوم وقلبي حتى يصبحا طريين.
أضيفي البصل والثوم إلى قدر العدس، ثم قلبي جيدًا.
غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة أو حتى ينضج العدس.
قدمي العدس أبو جبة مع الأرز أو الخبز.

 

نصائح لوصفة مميزة

يمكنك إضافة المزيد من الخضروات إلى العدس أبو جبة، مثل البطاطس أو الجزر أو الكوسة.
يمكنك أيضًا إضافة بعض التوابل الأخرى إلى العدس أبو جبة، مثل الزنجبيل أو الكركم أو النعناع.

طريقة عمل العدس أبو جبة بالفرن

يمكنك أيضًا تحضير العدس أبو جبة بالفرن. للقيام بذلك، اتبعي الخطوات التالية:

اغسلي العدس جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.
صفي العدس من الماء، ثم أضيفي إليه البصل والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم والماء في قدر كبير.
سخني الزيت النباتي في قدر آخر، ثم أضيفي إليه البصل والثوم وقلبي حتى يصبحا طريين.
أضيفي البصل والثوم إلى قدر العدس، ثم قلبي جيدًا.
صبي العدس في طبق فرن.
غطي الطبق بورق الألمنيوم أو غطاء فرن.
اخبزي العدس في فرن محمى على 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج العدس.
قدمي العدس أبو جبة مع الأرز أو الخبز.

طريقة عمل العدس بالشعرية، أكلة ربات البيوت في البرد

مهم فى الطقس المتقلب، طريقة عمل حمص الشام فى خطوات بسيطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسهل طريقة لعمل شوربة العدس سر شوربة العدس طريقة شوربة العدس طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية شوربة العدس

مواد متعلقة

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، أكلة لذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل كفتة الفراخ، في البيت باحترافية زي الجاهزة

الأكثر قراءة

لحظة اعتقال مستشار أوباما بعد إهانته عاملا مصريا والتطاول على النبي محمد وسب الفلسطينيين (فيديو)

تعليق مخرج فيلم SCREAM 7 علي طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

التحقيق في إلقاء شاب بنفسه من الطابق الثامن بالدقهلية

طريقة عمل شوربة العدس، أرخص وألذ أكلة مصرية

الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 190 شخصا من مستشفى الشفاء

1.661 مليون ورقة منفذة إجمالي كمية التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 23-11-2023 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

Advertisements

منوعات

المزيد

هل تعمد نابليون تفجير أهرامات مصر؟ فيلم عالمي جديد يثير جدلا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

محافظ المنوفية وكيلا لعروس يتيمة من فتيات مؤسسة البنات بشبين الكوم

هند صبري تستقيل من منصب سفيرة الغذاء العالمي للأمم المتحدة تضامنا مع غزة

المزيد

خدمات

المزيد

من المراهنات للإعلان التلقائي، كيف تتجنب الاحتيال الإلكتروني أثناء التسوق في الجمعة البيضاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 22-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

5 نتائج لعملية طوفان الأقصى على الرأي العام الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية