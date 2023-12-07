طريقة عمل شوربة العدس المصرية، لذيذة ومغذية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية، شوربة العدس من أنواع الشوربة الشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم وهى أكلة الشتاء الشهيرة.

وطريقة عمل شوربة العدس المصرية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتكثر ربات البيوت من طرق تحضيرها فى فصل الشتاء لأنها تمنح الشعور بالدفء.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل شوربة العدس المصرية.

مكونات عمل شوربة العدس:-

ربع كيلو عدس أصفر

2 ثمرة بطاطس

2 ثمرة كوسة

2 ثمرة بصل

2 فص ثوم

2 ثمرة جزر

2 ثمرة طماطم

ثمرة فلفل رومى أخضر

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ملح

فلفل أسود

2 مكعب مرقة دجاج

2 ورق لورا

بابريكا

كمون

بهارات

ماء

طريقة عمل شوربة العدس المصرية:-

نغسل العدس جيدا ونصفيه ونضعه فى حلة.

ثم نحضر الخضراوات ونغسلها جيدا ونقطعها ونضيف الخضروات إلى العدس، ثم نضيف التوابل.

ثم نضيف عليهم الماء حتى تغطى المكونات تماما.

ثم نرفع الحلة على النار ونتركها تغلى حتى تمام النضج.

ثم نرفع الحلة من على النار ونتركها تهدأ وتبرد.

ثم نضرب شوربة العدس فى الخلاط الكهربائي أو بالهاند بليندر حسب الرغبة.

ثم نعيد شوربة العدس إلى النار مرة أخرى.

ولحين الغليان نحضر مقلاة ونضع بها بصلة كبيرة مقطعة شرائح ونضيف لها الزبد ونحمرها جيدا حتى يصبح لونها ذهبى.

ثم نضيف البصل إلى شوربة العدس على النار ونتركها حتى الغليان.

ثم نرفع الشوربة من على النار ونقدمها ساخنة بجانب الخبز الجاف والبصل الأخضر.

طريقة عمل شوربة العدس المصرية، فيتو

فوائد العدس

والعدس له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله طوال فصل الشتاء، ومن فوائد العدس:-

يساعد فى تنظيم نسبة السكر في الدم.

يعزز جهاز المناعة في الجسم، مما يجعله الوجبة الأفضل طوال الشتاء.

يعزز جهاز المناعة في الجسم، مما يجعله الوجبة الأفضل طوال الشتاء. العدس مصدر جيد لكل من النحاس والمغنسيوم والحديد والفوسفور، مما يجعله مقاوم لتكون الخلايا السرطانية، والأفضل لمرضى القلب.

العدس الأصفر بديل اقتصادي اللحوم، حيث يعد وجبة غذائية كاملة، لاحتوائه على نسب عالية من الألياف والبروتين والبوتاسيوم والصوديوم، ولأنه يحتوي على نسب مرتفعة جدا من البروتين، فيمكن اعتباره بديل جيد اللحوم، لذلك فهو الأفضل النباتيين، وكذلك لأصحاب الدخول المتوسطة.

يعمل على علاج الأنيميا، لاحتوائه على الحديد بنسبة عالية.

يقوي الجهاز العصبي والعظام والأسنان.

شوربة العدس تمنح الطاقة والشعور بالدفء.

شوربة العدس تمنح الجسم الدفء في البرد القارص، إلى جانب أنه سهل الهضم، وسريع الامتصاص.

العدس الأصفر يحتوي أيضا على نسبة عالية من الألياف، التي تعمل على تنظيم عمل المعدة، كما تزيد من امتصاص الجسم للسكريات، وتقليل امتصاص الكوليسترول.

العدس مصدر غني بالزنك والبروتين، وهي من العناصر الأساسية لنمو الشعر، وهو ليس فقط يجعل شعرك قويا، ولكنه يساعد أيضا في الحفاظ على تألق شعرك، فعليكي بتناول العدس مرتين على الأقل في الأسبوع.

يحتوي على مادة تسمى "البيوتين"، هذه المادة تساعد على حماية الشعر من التقصف والتساقط، ولذلك لابد من تناول العدس ما لا يقل عن 3 مرات في الأسبوع.

العدس يقضى على الأرق لإحتوائه على حمض الفوليك، الذى يساعد في الاحتفاظ بـ"الشبروتنين" الذى يحقق النوم الهادئ، ويساعد في علاج الأرق.

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