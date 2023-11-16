طريقة عمل شوربة العدس، أساسية فى تغيير الفصول والطقس البارد

طريقة عمل شوربة العدس، شوربة العدس من الأكلات المصرية الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية، واعتادت ربات البيوت على تحضيرها فى فترة تغيير الفصول.

وطريقة عمل شوربة العدس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولها عشاق كثيرون لذا تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل شوربة العدس.

مكونات عمل شوربة العدس:

ربع كيلو عدس أصفر

2 ثمرة جزر

بصلة

2 فص ثوم

ثمرة كوسة

2 ثمرة بطاطس

2 ثمرة طماطم

ثمرة فلفل

2 لتر ماء

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2 مكعب مرق

2 ورق لورى

فص حبهان

ملح

فلفل اسود

بابريكا

بهارات

للطشة

سمن

بصلة مبشورة

طريقة عمل شوربة العدس، فيتو

طريقة عمل شوربة العدس:

نغسل العدس ونضعه فى حلة ونضيف له الماء.

ثم نغسل الخضروات ونقطعها ونضيفها للعدس.

ثم نضيف التوابل ونرفع العدس على النار ونتركه حتى تمام النضج.

ثم نرفعه من على النار ونتركه يهدأ تماما.

ثم نشربه بالخلاط الكهربائي أو الهون

بليندر.

ثم نعيده إلى النار مرة اخرى، ولحين الغليان نحمر البصل فى السمن جيدا حتى يصبح لونها بنى فاتح.

ثم نضيف البصل والزبد إلى العدس ونتركها تغلي.

ثم نرفعه من على النار حين الغليان ويقدم ساخنا.

ويمكن تخمير الشعرية ونضيف لها شوربة العدس لعمل شوربة العدس بالشيعرية.

فوائد العدس

والعدس له فوائد عظيمة، ومن فوائد شوربة العدس:-

يحتوى على كميات عالية من البروتين والألياف والحديد والزنك مما يجعله الطعام الأمثل لتنظيم نسبة السكر في الدم، كما أنه يعزز جهاز المناعة في الجسم، مما يجعله الوجبة الأفضل طوال الشتاء.

العدس مصدر جيد لكل من النحاس والمغنسيوم والحديد والفوسفور، مما يجعله مقاوم لتكون الخلايا السرطانية، والأفضل لمرضى القلب.

العدس يعد وجبة غذائية كاملة، لاحتوائه على نسب عالية من الألياف والبروتين والبوتاسيوم والصوديوم، ولأنه يحتوي على نسب مرتفعة جدا من البروتين، فيمكن اعتباره بديل جيد اللحوم، لذلك فهو الأفضل النباتيين، وكذلك لأصحاب الدخول المتوسطة.

يقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي صحي قليل النشويات والأملاح.

يعالج الأنيميا لأنه غني بالحديد والفيتامينات والمعادن.

يساعد الأطفال في النمو بشكل طبيعي لأنه يمدهم بالبروتين اللازم لبناء جسمهم بشكل صحي.

يحتوى على الزنك والبروتينات والعناصر الغذائية المهمة، مما يساعد الجسم في مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا والكورونا.