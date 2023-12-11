الإثنين 11 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل شوربة العدس، سهلة التحضير ومذاقها لا يقاوم

شوربة العدس، فيتو
شوربة العدس، فيتو

طريقة عمل شوربة العدس، شوربة العدس من أنواع شوربة الخضراوات الشهيرة التى لها مذاق لا يقاوم وعادة تقدم فى فصل الشتاء لأنها تمنح الشعور بالدفء.

وطريقة عمل شوربة العدس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى عبارة عن عدس اصفر وخضروات مختلفة حسب الرغبة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل شوربة العدس.

مكونات عمل شوربة العدس:-

ربع كيلو عدس أصفر

2 ثمرة طماطم

2 ثمرة جزر

ثمرة بصل كبيرة

2 ثمرة كوسة

2 ثمرة بطاطس

2 ورق لورى

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2 مكعب مرق

ملح

فلفل أسود

رشة كمون

رشة بهارات

ماء

طريقة عمل شوربة العدس:-

  • نحضر الخضروات ونقشرها ونقطعها ونضعها فى حلة.
  • نحضر العدس ونغسله ونصفيه ونصبه إلى الخضروات.
  • نزيد الحلة ماء ونضيف التوابل ومرقة الدجاج.
  • نرفع الحلة على النار حتى الغليان.
  • ثم نهدئ النار ونترك المكونات على النار حتى تمام النضج.
  • ثم نرفع الحلة من على النار ونتركها تبرد.
  • ثم تضربها فى الخلاط الكهربائي جيدا أو بواسطة الهاند بليندر.
  • ثم نعيد الشوربة إلى النار مرة أخرى حتى تغلى.
  • وفى هذه الأثناء نحضر طشة العدس، حيث نحمر بصلة كبيرة مقطعة شرائح فى الزبد حتى يحمر لونها.
  • ثم نضيفها إلى الشوربة.
  • وبعد غليان الشوربة نرفعها من على النار وتقدم ساخنة.
طريقة عمل شوربة العدس، فيتو 

ولعمل شوربة العدس بالشعيرية

مكونات عمل شوربة العدس بالشعيرية:-

مكونات عمل شوربة العدس:-

ربع كيلو عدس أصفر

2 ثمرة طماطم

2 ثمرة جزر

ثمرة بصل كبيرة

2 ثمرة كوسة

2 ثمرة بطاطس

2 ورق لورى

2 مكعب مرق

ملح

فلفل اسود

رشة كمون

رشة بهارات

ماء

كوب شيعرية

زبد

طريقة عمل شوربة العدس بالشيعرية:-

  • نحضر الخضروات ونقشرها ونقطعها ونضعها فى حلة.
  • نحضر العدس ونغسله زنصفيه ونصبه إلى الخضروات.
  • نزيد الحلة ماء ونضيف التوابل ومرقة الدجاج.
  • نرفع الحلة على النار حتى الغليان.
  • ثم نهديء النار ونترك المكونات على النار حتى تمام النضج.
  • ثم نرفع الحلة من على النار ونتركها تبرد.
  • ثم تضربها فى الخلاط الكهربائي جيدا أو بواسطة الهاند بليندر.
  • ثم نعيد الشوربة إلى النار مرة أخرى حتى تغلى.
  • وفى هذه الأثناء نحضر طشة العدس، حيث نحمر بصلة كبيرة مقطعة شرائح فى الزبد حتى يحمر لونها.
  • ثم نضيفها إلى الشوربة.
  • وبعد غليان الشوربة نرفعها من على النار ونتركها جانبا.
  • ثم نحمر الشيعرية فى الزبد حتى يحمر لونها، ثم نضيف لها شوربة العدس ونتركها تغلى لمدة دقيقة.
  • ثم نرفعها من على النار ونغطيعا لمدة 20 دقيقة حتى تنضج الشيعرية.
  • ثم تقدم ساخنة.
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طريقة عمل شوربة العدس المصرية، لذيذة ومغذية

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فوائد شوربة العدس فى الشتاء (انفوجراف)

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شوربة العدس طريقة عمل شوربة العدس طريقة عمل شوربة العدس بالشيعرية مكونات عمل شوربة العدس العدس الشيف سارة أحمد

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