محافظ الإسكندرية يتفقد سوق المزارعين لبيع الخضراوات والفاكهة (فيديو وصور)

تفقُد الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية اليوم، ومرافقوه من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية سوق المزارعين لليوم الواحد والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بمحطة الرمل، وذلك عقب نقله إلى جراج سينما امير بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة.

فيتو أجرت بثا مباشرا لجولة محافظ الإسكندرية بداخل سوق اليوم الواحد بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة.

وخلال التفقُد، استمع محافظ الإسكندرية إلى كافة الأسعار المقدمة بالسوق لبيعها للمواطنين بمبادرة سوق اليوم الواحد للمزارعين "سوق المزارعين" والتي يتم تنفيذها في كافة مدن أوروبا كآلية ناجزة لتوصيل المنتجات الزراعية والغذائية مباشرة من صغار المزارعين والمنتجين إلى المستهلك مباشرة.

كما أشار الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، أن تنفيذ هذه السوق يسهم في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية؛ بتوفير السلع والمنتجات الزراعية من المزارع إلى المستهلك مباشرة، وذلك في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام.

ونوه محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد في الإطار ذاته، إلى أن المشروع مدعوم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض، واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين، وبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

كما أشار إلى أن محافظة الإسكندرية تعتزم التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بالمحافظة لتطبيق نموذج "أسواق اليوم الواحد" داخل القرى، والنجوع، والمناطق الأكثر احتياجًا بنطاق محافظة الإسكندرية لتخفيف العبء عن المواطنين البسطاء بتلك المناطق، مؤكدا تقديم مختلف سبل الدعم من المحافظة لمثل تلك التجارب الرائدة.

وحرص محافظ الإسكندرية على إجراء حديث ودي مع عدد من البائعين وأصحاب المحال والتأكد من أن المنتجات الزراعية تصل، عبر هذه السوق، من المزارع إلى المستهلك مباشرة.

واطمأن الفريق أحمد خالد على الأسعار وجودة المنتجات، حيث أكد البائعون أنهم يعرضوا منتجات مزارعهم، سواء الزراعية أو منتجات المناحل، بجودة مميزة للمستهلك.

كما أجرى محافظ الإسكندرية حوارات ودية مع عدد من المواطنين، وأبدوا ترحيبهم بالسوق التي توفر منتجات جيدة بأسعار مناسبة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية والمهندسة زينب السيد رئيس حى وسط والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ولفيف من تنفيذى المحافظة.